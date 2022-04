Finále v číslech: Sparta více zaváží do pásma, Třinec zase střílí ze slotu

Klíčový slot? Jak pro koho

Co do počtu gólů jsou na tom oba týmy totožně. Deset branek dal Třinec, deset Sparta. Oceláři na ně potřebovali 108 střel, Pražané 99. Oba zaznamenali tři zásahy v přesilovkách. Zajímavý je však pohled na to, z jakých míst soupeři svých tref dosáhli. Zatímco Slezané se radovali výhradně po střelách z nejnebezpečnějších míst na ledě mezi kruhy – ze slotu, Sparta síť napnula z rozličných pozic. Čtyřikrát to bylo mimo slot. Oceláři jsou extrémně nebezpeční zejména v prostoru brankoviště. Z jeho bezprostřední blízkosti či přímo z něj dosáhli na čtyři góly. Také proto je celkově vyšší jejich číslo očekávaných gólů xG.

Gólové střely:

Odkud padly góly Třince

Sparta - Třinec: Marcinko v přesilové hře doklepl puk za Hudáčka, 1:1 Video se připravuje ...

Odkud padly góly Sparty

Kontrolovaný vstup vs. nahození

Styl hokeje obou stran se výrazně liší. Že půjde o souboj směrů, se vědělo už před startem finále, úvodní čtyři duely to potvrdily. Zatímco Sparta spoléhá na velkou ofenzivní sílu, kreativitu a šikovnost útočníků, v Třinci spíše lpí na systému. Hokejovou krásu u nich příliš nenajdete. Spíše bojovnost a jasné šablony hry. Oceláři třeba výrazně více při přechodu do útočného pásma nahazují puky, kdežto Sparta se snaží častěji o kontrolované vstupy s pukem na holi. „Oceláři dělají věci, které se v Kanadě učí malé děti. Pod vlastní modrou čarou pošlou puk o mantinel do středního pásma, nahodí ho do útočného a jdou se o to porvat. Žádné výmysly, těžkopádnosti, přechody zleva doprava. Hrají rychle a účelně. Funguje jim to,“ řekl ke hře Třince bývalý ligový forvard Milan Antoš.

Nahazování do pásma:

Třinec nahazování puků

Sparta nahazování puků

Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Třinec 2:3. Rozhodl Dravecký, emoce na ledě i v hledišti

Kontrolované vstupy:

Vstupy Třince do pásma

Vstupy Sparty do pásma

Důležitá role hráčů v pozadí

V obou táborech najdete spoustu zvučných jmen, od kterých se ofenzivní produkce a nebezpečnost pro soupeřovu branku vyloženě čeká. Nejproduktivnějšími hráči finále jsou zatím čtyřbodoví Andrej Nestrašil a Michal Řepík. Obrovský přínos ale mají i hráči, kteří jsou jinak v nabitých sestavách trochu zašití. Na třech bodech jsou například Tomáš Marcinko či Tomáš Šmerha. Třinecký obr před finále na trio bodů hromadil deset zápasů, mrňous Šmerha dokonce dvanáct. Ve finále jsou ale vidět. A nejde jen o body. V metrice očekávaných gólů, která zohledňuje nebezpečnost hráče pro branku soupeře, vynikají třeba Marko Daňo a Miloš Roman na straně Ocelářů a Miroslav Forman s Davidem Kašem ze Sparty. Nejvíce přihrávek na střely vymyslel Ondřej Kovařčík, který také sérii zcela dominuje v úspěšných vstupech do pásma. V ziscích puku, které následně vedou ke střele, je pak vynikající Šmerha.

Nejproduktivnější hráči finále

Andrej Nestrašil (Třinec) 4 (3+1) Michal Řepík (Sparta) 4 (2+2) Tomáš Marcinko (Třinec) 3 (2+1) Vladimír Sobotka (Sparta) 3 (1+2) Miroslav Forman (Sparta) 3 (1+2)

Sparta - Třinec: Nestrašil trefil horní roh branky, 1:2 Video se připravuje ...

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE