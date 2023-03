Hon na Pospíšila! Brno ubránilo výhru i střelce. Jánošík: Bude to mít těžké

Tahle série bude extra vypjatá. Hodně kvůli Kristiánu Pospíšilovi. Takový týpek v extralize dlouho nebyl. Protivníky z Mladé Boleslavi vytočil okamžitě - a tohle je jen začátek. Největší drsňák soupeře David Štich, málokdy posílaný do hry, se zatím dostal jen k výhružným pokřikům mezi střídačkami. Chodil tam jako lev v kleci. Pospíšila má každopádně na mušce. „Bude to mít těžké,“ varoval krajana obránce Adam Jánošík. „On je výborný hráč a nic si nedarujeme. Umí rozhodnout zápas a je výbušnější. Uvidíme, jak to bude fungovat dál,“ nechal se překvapit.

Kamarádství mezi slovenskými reprezentanty jde stranou. Před jedním vhazováním stáli těsně u sebe a dlouho si povídali. Přátelsky? „Tady nebude asi nic v přátelském duchu. Soupeře si potřebujete připravit na další zápas,“ pousmál se Jánošík. „Mělo to grády, jak to má být. Oba týmy ze sebe vydaly maximum. Nehráli jsme špatně, hodně jsme vzdorovali. Když budeme takto pokračovat, máme šanci,“ shrnul kouč Kalous .

Přesně tohle čekáte od play off. Tvrdé souboje, maximální úsilí od všech borců, emoce na ledě i na tribunách. Borec, který je doručoval v největší míře, se jmenuje Kristián Pospíšil. Podle očekávání. Dohrával protihráče, do všeho se hnal po hlavě, osekal se s Radkem Jeřábkem. A stihl i debatu se střídačkou hostů, reprezentovanou ranařem Štichem.

Bylo jasné, že se tahle dvojička hned najde. Ještě to bude mezi nimi ostré. „Snažili se Pospíšila vyprovokovat. Klobouk dolů, že se nenechal. Oni vědí, že je výborný hráč. Střídali se na něm Jánošíkové, Klímové,“ postřehl brněnský kouč Patrik Martinec. Křídelník si uvědomuje, že ho tým potřebuje na ledě, proto si vzal do hlavy, že se bude věnovat primárně ryze herním činnostem. Vydržel to v šatně během přestávky….

Hned po návratu na led fauloval, pak ještě jednou. Sekal, podrážel a po konci druhého trestu se soupeř díky Šťastného parádní střele z křídla utrhl do vedení. Nakonec se šestadvacetiletý bouřlivák omluvil týmu klíčovou trefou v přesilovce. Ránu má rodák ze Zvolena fakt skvostnou. Vyjel si od mantinelu a práskl do puku. Ten profičel skrumáží a zapadl pod horní tyčku. Byl to gól na 2:1, jímž navázal na Holíkův rychlý blafák při hře 4 na 4 po výborné Horkého akci. „Někteří kluci asi úplně neznali způsob Pospíšilovy prezentace na ledě. Možná se nechali trošinku unést. Chceme hrát hokej, ne se prát,“ zdůraznil Kalous.

Nejlepší přesilovka v lize se předvedla ještě jednou. Filuta Holík prohodil kotouč přes osu na beka Tomáše Kundrátka , jenž přesným švihem zavěsil. Stadion byl ve varu. „Určitě jsme nebyli horší tým. Rozhodly přesilovky,“ mínil Jánošík.

Protivník snížil v přesilovce na 2:3, jenže pak chyboval brankář Gasper Krošelj (Filip Novotný je zraněný) a Jakub Flek doťukl volný puk za brankovou čáru. Bylo hotovo. „Na takový hokej budou lidi chodit,“ tvrdil Martinec. „Rvačky k tomu patří. Máme mužstvo, které se nenechá mlátit. Ale musí to být férové jeden na jednoho. Uvidíme, kdo bude silnější,“ dodal.

Ke konci se na Pospíšila rozjel nevysoký Kelly Klíma. Troufnul si, leč narazil. O hlavu vyšší sok ho povalil na led, zasypal údery a pak hecoval tribuny jako vítěz bitky. „Kelly odvedl dobrou práci,“ ocenil ho přesto Jánošík. Následně se prali i další, třeba Malát se Ščotkou, ve dveřích střídačky se střetli Bičevskis a Zbořil. Hlavním terčem a spouštěčem agrese bylo nicméně brněnské číslo 88.

Jak trenéři klidnili během vyhroceného souboje Pospíšilovy nervy, to Martinec prozradit nechtěl. „Nechal bych to na střídačce a v kabině,“ odmítl konkretizovat slova, která padala uvnitř týmu. „Samozřejmě se musí udržet, aby byl pro mužstvo platný. Na trestné lavici platný nebude,“ doplnil.

K výhře domácích přispěl dvoumetrový a metrákový junior Jakub Zembol (19), jenž vzhledem k absencím naskočil v centru čtvrté řady. Šlo o jeho druhý start v extralize a první v play off. A hned slavil triumf.

Čtvrteční odveta v „Rondu“ prý bude probíhat podobně. Boj nadoraz, každý souboj dohraný, půtky mezi hráči. „Takhle to bude pokračovat celou sérii,“ mínil obránce Jánošík. „Chceme bojovat jeden za druhého. Oni nás musí třikrát porazit,“ připomněl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:24. Holík, 37:34. Pospíšil, 39:07. Kundrátek, 44:25. Flek Hosté: 30:42. Šťastný, 43:26. Lunter Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour, Zembol, Koblížek. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Dvořáček, Bičevskis, J. Stránský (C). Rozhodčí Hradil, Kika – Hlavatý, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6142 diváků

