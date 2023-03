ONLINE: Olomouc - Vary 1:0. Hanáci mohou postoupit. Boj o vše v Liberci

První fáze bojů o Masarykův pohár může být dnes u konce. V pátém zápase předkola Generali Česká play off mezi Libercem a Plzní (stav série 2:2) se minimálně rozhoduje o postupujícím do čtvrtfinále, ale i soupeři pro Spartu (Třinec či Kometa). Bílí Tygři mohou od 19:00 v klíčové bitvě lehce těžit z domácího prostředí. Postup do dalšího kola si dnes může na svém hřišti zajistit také Olomouc, která vede nad Karlovými Vary 2:1 na zápasy. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.