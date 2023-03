Mora je ve čtvrtfinále: Rocky Bambula, McDavid Orsava a úleva pro rolbaře

Klubový redaktor Energie po třetím utkání série na západě Čech, které Hanáci otočili a vyhráli 3:2, na Twitter k videu z hostující šatny vyťukal tento příspěvek: „Díky a už nejezděte.“

Pravdou je, že nikam už v této sezoně nepojedou Karlovy Vary. Noční návrat z Hané domů je jejich posledním autobusovým výletem v ročníku. Po prohře 0:3, třetí v sérii, mohou vybírat dovolenou. Další soutěžní zápas je čeká za půl roku...

„Je nám to velmi líto. Škoda, měli jsme našlápnuto velmi dobře,“ připomněl karlovarský kouč David Bruk nedělní ztrátu třetího duelu, kdy jeho tým doma vedl po dvou třetinách 2:0.

„Tam se série zlomila, bylo to momentum, které zbytečně nakoplo soupeře. A samozřejmě klíčová byla i excelentní forma Orsavy,“ dodal.

Orsava jako McDavid

Dvaatřicetiletý forvard Jakub Orsava byl k neudržení, průměrný zisk dvou bodů na utkání hovoří za vše. Fantastickou formu načasoval po zápalu plic, se kterým celý únor marodil.

„Pořád se necítím fit. Udělám jeden bazén a jsem hotovej, ale emoce mi pomáhají dohnat kondiční deficit,“ culil se.

Pozor, výsledek 3:0 neodpovídá úternímu dění. Energie do toho před skoro vyprodaným stadionem pořádně šlápla, nevypadalo to, že její hráči mají v mailu zakoupený voucher do lázní nebo do tepla.

Hra se od úvodu přelévala ze strany na stranu, vysoké tempo tribuny bavilo. Jen ta efektivita... Kromě Orsavy totiž zářil i brankář Branislav Konrád. Kasu zavřel. Nebylo kudy.

Výsledkem bylo první čisté konto v play off pro zkušeného Slováka. V 35 letech. „Spočítali mi, že mám nějakých třicet nul v základní části a žádnou v play off. Tak jsem si řekl, když zbývalo deset minut do konce, že by bylo dobré mít aspoň jednu. Jsem spokojený,“ smál se gólman, jenž o víkendu mezi třemi tyčemi vyměnil Jana Lukáše a zapsal obě výhry.

Ani on nezapomněl pochválit rozhodující personu. „Osm bodů Kuby Orsavy je fakt dost. Skoro jak McDavid,“ glosoval Konrád. „Na to, že předtím v podstatě nehrál... Není to sranda, klobouk dolů.“

Skončila série, jejíž štengrování bavilo i na sociálních sítích. Některé příspěvky se povedly méně, některé více. Oboustranně.

Nicméně pořád se něco dělo. Na ledě, na tribunách, na internetu. Kdo by to byl býval řekl poté, co skončila základní část a rozdělily se dvojice pro předkolo. Nakonec to bylo všechno, jen ne nuda. Za to potlesk všem zúčastněným.

„Nedávali jsme branky, navíc jim vycházely signály z přesilovek. V první lajně mají šikovné útočníky, zbytek je spíš pracovitý. Nicméně rozhodly i věci, ke kterým se nemohu vyjadřovat...“ posteskl si bek Energie Matěj Stříteský.

Když už bez helmy mluvil do mikrofonu, byl vidět, jak mu na čele rašily boule. Stříteský si to po siréně znamenající konec druhé třetiny v bitce nevysokých chlapíků rozdal s Janem Bambulou a stařičký zimák bouřil.

„Tohle je play off, emoce musely jít naplno ven,“ popisoval obránce.

Fanoušci „kohoutů“ pak účastníka pěstního souboje vtipně přejmenovali na Rockyho Bambulu. „Ne, nejsem rváč. Ani to nebyl úmysl, že bych byl naštvaný a chtěl ho zmlátit. On (Stříteský) chytil Kánise (Káňu), tak jsem si ho vzal stranou a shodili jsme rukavice. Nechtěl jsem si to nechat líbit a i pro diváky je to atraktivní,“ vysvětloval Bambula.

Olomouc - Karlovy Vary: Stříteský vypálil po siréně, Bambula se šel mstít férovou bitkou Video se připravuje ...

Trenér Jan Tomajko však pochopení příliš neměl. „Za stavu 2:0 to byla blbost. Pro diváky dobrý, pro nás ne,“ postavil se kriticky šéf lavičky vyžadující disciplínu.

Kolega Bruk sumírovat ročník nechtěl. Pochopitelně. Bylo velmi brzy. „Chtít po mně po prohrané sérii hodnotit sezonu asi není úplně fér... Kdybych vyhrál, povídám vám tu hodinu. Ale teď si přijdu trošku unavený a zklamaný, za pár dní to možná zhodnotím jinak,“ omluvil se.