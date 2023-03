Flek nedělá z prohry vědu: Mají tvrdé beky, zkoušeli jsme různé taktiky

Rozhodčí mu nejprve připsali trefu na 2:3, jenže Jakub Flek rozhodně puk od modré za Stezkova záda neposlal. To byla práce obránce Marka Hrbase, křídelníkovi patřila asistence. Každopádně po prvním čtvrtfinále řešila kabina poražených úplně jiné věci. Kometa musí přes noc vymyslet, jak vyzrát na výtečnou defenzivu Vítkovic. „Určitě je můžeme porazit,“ tvrdí Flek.

Soupeř vás moc do šancí nepouštěl, co?

„V první třetině určitě ne. Nechci říct, že jsme úplně spali, ale nebyly tam pohyb, drajv, energie. Navíc jsme inkasovali dva góly z předbrankového prostoru. Střela beka, odražený puk a oni se k tomu dostali první. To se stávat nesmí. Ale od druhé třetiny už to bylo vyrovnané. V mých očích jsme se rapidně zlepšili.“

Přesto jste pořád dotahovali.

„Je těžké prosadit se přes jejich tvrdé beky. Ale musíme si s tím poradit. Je to čtvrtfinále, Vítkovice hrály celou sezonu nahoře. Mají kvalitní tým, ale já věřím, že my taky. Třetí třetina byla z naší strany asi nejlepší. Musíme na ten závěr navázat a začít další zápas lépe než tento. Je důležité dát první gól. Určitě je můžeme porazit. Bude to samozřejmě těžší než předkolo s Mladou Boleslaví.“

Střední pásmo domácí zavírali skvěle, že?

„Souhlasím. Zvlášť za stavu 2:0 se už nikam nehrnuli. Postavili se v pěti lidech do středního pásma. Je strašně těžké se přes to probít. Zkoušeli jsme různé taktiky. Určitě si to do dalšího utkání rozebereme. Kdyby v tom pokračovali, tak abychom na to hráli ten nejlepší možný systém. Chceme být aktivní, nemůžeme jenom vyčkávat a spoléhat se na to, že nám padne něco v přesilovce.“

I když dorazilo na stadion skoro deset tisíc lidí, atmosféra nebyla nijak bouřlivá. Zklamalo vás to?

„Asi trošku jo. Přiznám se ale, že jsem atmosféru úplně nevnímal. Jen když na konci hlásili devět a půl tisíce lidí, trošku jsem se podivil.“

V zápase byli jen dva vyloučení. Překvapilo vás to?

„Zajímavé…Určitě jsem to nečekal. Nebylo tam tolik hraničních soubojů, aby to museli rozhodčí pískat. Musíme je pochválit, zvládli to super. My samozřejmě nechceme dělat hloupé fauly. Oni mají taky skvělé přesilovky, je těžké je ubránit. Ale stejné to mají oni proti nám. Bude rozhodovat i to, kdo udělá míň faulů a jak budeme využívat přesilové hry.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:33. Bukarts, 14:08. Kotala, 43:43. Mueller Hosté: 29:49. Okál, 46:32. Hrbas Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – L. Krenželok (A), Lindberg, Dej. Hosté: Furch (Postava) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Okál, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Ondráček, Zbořil. Rozhodčí D. Pražák, L. Květoň – J. Ondráček, M. Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 593 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE