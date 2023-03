Sedlák o druhé výhře: Kdybychom panikařili a sólovali, skončí to opačně

Co by měl s Pardubicemi udělat zápas, kdy rozhodnete 19 sekund před koncem?

„Měl by nás posunout dál. Jsem rád za celý týmový výkon, hodně dlouho se hrálo 0:0, čekali na nás. Jen hrozilo, aby nám Olomouc neujela, neměla nějaké přečíslení. Až na pár momentů ve druhé třetině jsme to zvládli dobře. Šli jsme si za druhou výhrou celý zápas.“

Zdálo se mi, že ani na chvíli nenastala žádná panika. Žádné, že chybí gól. Pracovali jste pořád stejně, nepolevovali v koncentraci. Je tohle nejcennější zpráva?

„Jo, přesně věc, kterou jsme takový zápas vyhráli. Kdybychom začali panikařit, zkoušet zápas rozhodnout sami, každej z nás by sóloval a chtěl něco urvat? Skončilo by to přesně naopak. My pořád hráli týmový styl, drželi krátká střídání, jedna lajna za druhou. Byli jsme trpěliví až do konce.“

A taky hodně disciplinovaní. Za dva zápasy jen jeden trest, když vás soupeř trefí, nediskutujete, choutky na pomstu jako kdyby neexistovaly. Není někdy těžké se takhle držet?

„Osobně jsem se na to připravoval od chvíle, co jsem tady. (usměje se) Něco jiného je základní část, něco jiného play off. Kdybych se někde rozčiloval, akorát soupeři nahrajete do karet. V základní části máte jen jeden zápas, pak jdete dál, tady potřebujete vždycky vyhrát čtyři. Když to shrnu, zatím to zvládáme dobře.“

Zaujal i jeden vás moment ze závěru druhé bitvy. Dal jste bazén do vlastní třetiny, trefil Káňu, sebral mu puk. Pak další sprint zase přes délku hřiště k druhé brance, připravil jste šanci Čerešňákovi. Zvládl byste ještě jednu rovinu zpátky?

„To nevím. Asi kdyby něco hrozilo, ještě se kousnu. (usměje se) Tohle je ale přesně ono. Gól jsem nedal, měl pár dobrých backcheningů a trefí se někdo jiný. Přesně to je naše cesta, nezáleží, kdo je zrovna na ledě, všichni makáme oběma směry. Neviděl bych v tom nic speciálního.“

Vedete 2:0 na zápasy. Spadla i nějaká lehčí nervozita, jak bude vstup do play off vypadat?

„Trochu. Konec základní části z naší strany ideální nebyl. Jen je to už dávno, teď jsme podali výborný a zodpovědný výkon. Ale věřil jsem, že jakmile se začne o něco hrát, předvedeme věci, které jsme ukazovali většinu základní části.“

Olomouc ve druhém zápase lépe bránila, měli jste mnohem méně volnosti. Čekáte stejnou práci i na jejich zimáku?

„O moc jinak asi hrát nemohou. Hráli zodpovědněji, jasně, viděli, jak hrajeme, mohli se na to připravit. Tak to v play off je, vzájemně na sebe reagujete. Měli jsme i tak dobré šance, skoro sám jsem jel sám na branku, před koncem jsme tam šli s Čerem (Čerešňákem)... Šance taky přicházely.“

A vy jste taktiku taky nějak upravovali?

„Řekli jsme si něco k obraně středního pásma, ale to tady asi úplně nebudu ventilovat.“ (usměje se)