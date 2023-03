Strach o Stezku, emoce i nadávky. Série Vítkovic s Kometou přiostřuje

Ve 42. minutě duelu se řízné play off emoce rozjely naplno. Vítkovičtí v tu chvíli prohrávali 0:1, přestože byli herně výraznější a měli dost vyložených šancí. Ve druhé třetině rivala přestříleli 16:5. Začátek poslední části byl hodně divoký. A zvedl fanoušky obou táborů.

Vítkovický obránce Willie Raskob nejdřív trefil tyčku. Rhett Holland z Komety pak záhy pohotově gólmansky máchnul na brankové čáře po dorážce Petra Chlána do odkryté brány. A z protiútoku pak Kristián Pospíšil postrčil Willieho Raskoba na vyjetého brankáře Aleše Stezku. Ten dostal ránu a zůstal nehybně ležet.

Pospíšil se bránil, že střet byl nezaviněný. Okamžitě se na něj vrhnul Patrik Koch, spoluhráč z národního týmu. Oba dostali pět minut za bitku. Sekundovalo jim hned několik dalších borců, strhla se slušná mela.

„Nechci komentovat moje pohledy, vždycky to vidím jinak, než všichni ostatní,“ zdržel se ostrých komentářů vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. „Něco se stalo, od toho jsme tým, abychom se zastali jeden druhého. Přes tohle se musíme přenést, zápas už je pryč. Nedali jsme góly, to je celé.“

Lakatoš připustil, že o otřeseného Stezku měli strach. Dlouho se nezvedal. „Samozřejmě, byla to blbá situace,“ přitakal kapitán. „Stalo se to rychle. Klobouk dolů před Patrikem Kochem. Jak se ho hned zastal.“

Vítkovický brankář byl hodně otřesený. „Dostal jsem pecku, no,“ popisoval po zápase. „V pohodě, to tak v hokeji někdy je. V tu chvíli je to nepříjemné, ale nic hrozného.“ Jestli měl jasno, že bude schopný zápas dochytat? „Když se mě ptali, jestli zůstávám nebo ne, bylo jasno. Chtěl jsem zůstat.“

Situaci před srážkou sám pořádně neviděl. „Já chtěl odehrát puk, to byl první faktor. A jako gólman musím počítat s tím, že ťafku dostat můžu. Prostě se to tak seběhlo. Naštěstí je všechno v pohodě. Děkuju klukům, že se tam za mě postavili.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 0:3. Série vyrovnána! Skvělý Furch nepovolil domácím skórovat Video se připravuje ...

Když se slovenský útočník po pětiminutové pauze vrátil na led, dostal několik ostrých hitů, vyměnil si s protihráči několik slovních průpovídek. I s Lakatošem. Kotel Komety spustil rasistické nadávky. Vulgární pokřiky na svoji osobu pak na druhé straně od vítkovického kotle poslouchal i Pospíšil, když byl u drobné strkanice u brány.

„Hokej je hra emocí,“ pokrčil rameny Lakatoš. „Ty rozhodují v play off, ať už dobré, nebo špatné. Kdo je udrží, postoupí.“

Odvety v Brně budou podle Luboše Horkého, autora vítězné branky, ještě vyhecovanější. „Ve třetí třetině už se šlo do těla, byly tam hraniční fauly, už to byl víc play off hokej,“ komentoval Horký. „Bude to vyhecovanější ještě víc, na to se určitě těšíme.“

Zajímavý pohled nabídli aktéři i na Kučeříkovo gesto fair play. „Perfektní gesto, když to faul nebyl, správně to uznal,“ ocenil parťáky Horký. „Super.“

Dominik Lakatoš to viděl jinak. „Žádné gesto fair play to není. Nebyl to faul, tak to odvolal, nevím, na co se mě ptáte. Deset tisíc lidí vidělo, že to faul nebyl, hráč se jen přiznal, nic víc. To je hokej, patří to k tomu. Beru to jako normální věc.“

Co bude pro následující zápasy z pohledu Vítkovic klíčové? „Udržet emoce, nic víc,“ hlásí Lakatoš. „Odehráli jsme výborné utkání, měli jsme spoustu bloků i šancí. Dvě tři byly vyložené, jedna do prázdné, stane se to. Je to hokej. Tohle už je za námi, už jsem hlavou v Brně. Je to 1:1, je to boj, musí se to všem líbit, má to emoce. Takticky velice vyspělé jsou oba týmy, co víc si přát. Emoce musíme udržet. Dát ty správné na led.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE