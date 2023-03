ONLINE + VIDEO: Sparta - Třinec 3:0. Pražané řádí! Třetí gól přidal Kousal

Do extraligového play off dnes vstupuje další favorit, pražská Sparta. V repríze loňského finále se letos hned ve čtvrtfinále utká s obhájcem z Třince. Oceláři loni slavili titul po triumfu 4:2 na zápasy. Jak to bude teď? Základní část zvládl lépe pražský tým, který se výrazně zvedl po návratu trenéra Miloslava Hořavy. Třinec zase neztratil ani jeden zápas v předkole proti Litvínovu. První zápas série startuje ve 14 hodin, sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů na iSport.cz.