Liberec devastoval otočkou a Flynn zářil: Hradec myslel, že to má v kapse

Před pár dny dozněl aplaus pro liberecké hokejisty, kteří stáhli do pekla Plzeň, když v posledním duelu předkola obrátili z 0:3 na 4:3. V neděli sklízeli ovace znovu, facku tentokrát uštědřili Hradci a první bitvu čtvrtfinále Generali Česká play off ukradli v závěru otočkou na 4:2. Pondělní odveta bude znovu řízná! „Neskutečné emoce,“ těšila robustní výhra vlastníka vítězné rány Oscara Flynna.

Siréna je málo, ani hvizd rozhodčích nemá moc šancí. Mezi Hradcem a Libercem to jiskří už roky, a tak není divu, že i po odpískání se do sebe hráči obou znesvářených stran navážejí. Rýpají do sebe, pošťuchují se, jeden druhého se snaží vyvést z míry. Na koni jsou Tygři, ale zdaleka není všemu konec. Mountfield se však musí honem sebrat.

Kdo odešel pět minut před koncem a měl vsazenou jedničku, musel vypadat v klidu. Hradec držel náskok 2:1 a nic nenapovídalo tomu, že by měl o vstupní svár přijít. Vedl si zkušeně, obranu měl pevnou. Do toho v 56. minutě Jordann Perret ve velké šanci pálí a… Petr Kváča chytá. I tak se tleská, na tribunách se bezmezně věří v první bod.

Jenže o pár vteřin později to přijde. Klasická situace z play off, kdy srovnáte z nešance. Jakub Rychlovský využije srážky dvou protihráčů na modré, podnikne výpad po křídle, zamíří k bráně, ale dál není kudy, a tak puk plácne směrem k brankáři Kiviahovi. Má ohromnou kliku, neboť od brusle Marka Zachara se kotouč dostane za čáru. Z ničeho domácí na sucho polykají stav 2:2. „Podhodil jsem si hradeckého hráče pod hokejkou a pak instinktivně cítil, že by tam mohl být někdo z kluků na první tyči. Šťastně se nám to tam odrazilo,“ popsal Rychlovský klíčový moment.

Za jiných okolností by Zachara, bývalého libereckého parťáka politoval, avšak tady jde o hodně. City jdou stranou. Hradeckému smolaři nezbylo než sklopit hlavu. „Naši beci se srazili, tak jsem letěl zpátky. Když liberecký hráč zajel za branku, vzduchem hodil puk do brankoviště a mě to trefilo do bruslí. Bohužel. Nešťastný gól pro nás,“ vrátil se k mrzutému momentu.

Stane se. Stav 2:2 je stále v pohodě. Jenže když v čase 58:12 jde na trestnou domácí bek Graeme McCormack, Tygři cítí krev a ideální šanci na uškrcení oběti. To už vidíte na Oscaru Flynnovi při prvních vteřinách přesilovky. Najíždí si do palebné pozice, říká si o puk na pravý kruh. Jakmile ho dostane, vypálí luxusní projektil a Kiviaho je bez šance. Minutu a půl před finišem třetí části platí 2:3 a narvaná hala hlásí akutní bolest na hrudi. „Z naší strany to bylo secvičené, dostal jsem krásnou nahrávku a … A jsem za to moc vděčný,“ pravil skoro šeptem jak má ve zvyku tichý zabiják Flynn.

Mountfield HK - Liberec: Dvě minuty do konce a a Flynn dal bombou pod víko na 2:3 Video se připravuje ...

„Jakmile dostanu šanci, chci to prát na bránu. Kdo by takový zápas nechtěl rozhodnout. Věděli jsme, že když dostaneme přesilovku, rozhodneme v ní,“ přidal lehce plachý úsměv. „Velký dík však patří Kubovi Rychlovskému, jeho gól nás nakopl a pak jsme to udolali,“ neopomněl dodat.

Flynn potvrdil, že soupeř se v závěru téměř viděl jako vítěz. „Už si trošku mysleli, že to mají v kapse. My zase ukázali charakter, a že na to máme. Bereme první bod, paráda!“ Aby té hořkosti v ústech neměli domácí málo, čtvrtý hřebík jim zatloukl do srdce Petr Jelínek. Od Flynnova záseku uběhlo jen 27 sekund… „Zapomeneme a jdeme na to v pondělí znovu,“ vyhlásil Zachar.

