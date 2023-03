Šťastný den Ocelářů. Kacetl čapnul svou šanci, Voženílek nahradil „tátu“

Sparta vítěznou sestavu v neděle nezměnila. Oceláři však do duelu číslo dvě poslali lajny s jiným složením. Scházel nejlepší forvard z prvního duelu. Tomáš Marcinko se od týmu odpojil, aby byl s manželkou u porodu.

V brance Marka Mazance nahradil podle očekávání Ondřej Kacetl. Není to ani měsíc, co třinecká dvojka v O2 areně už po dvanácti minutách střídala. Ze čtyř střel Kacetlovi tři prošly za záda. Vzteky pak hokejkou mlátil do mantinelu. Teď šanci čapnul za výrazně lepší konec. Pochytal spoustu šancí. Klidně vleže nebo zády do hry. Kapituloval jen dvakrát, v obou případech měl na ledě jen čtyři spoluhráče.

Poprvé inkasoval ve 14. minutě. Rozhodčí velmi přísně vyloučili Miloše Romana, o jehož brusli bezděčně škobrtnul soupeř. Celá střídačka Ocelářů se divila. Nikdo netušil, za co jde slovenský forvard pykat. Sporný (ne)faul Pražané potrestali, když překrásnou přihrávku Pavla Kousala proměnil v gól David Kaše.

Svoji přesilovku minutu před koncem první dvacetiminutovky využil i Třinec. Dělovkou z první změřil Jakubu Kovářovi teplotu Libor Hudáček. A teploměr v podobě puku se zpod paže dokutálel až za čáru. Na místě Hudáčka přitom ještě o chvíli dřív stál Martin Růžička. Jenže při ráně zlomil hokejku. Po cestě na střídačku si žádal nový pracovní nástroj, jenže v kalupu místo toho naskočil slovenský forvard. Jen co dojel za parťáky do útočného pásma, už na něj směřoval kotouč. Bum. Gól.

Sparta - Třinec: Také hosté odpověděli v přesilovce! Hudáčkova rána propadla Kovářovi až za čáru, 1:1 Video se připravuje ...

„Začátek jsme chtěli mít tentokrát stoprocentně lepší než v neděli. Říkali jsme si, že si na nástup musíme dát pozor. Proti týmu, jako je Sparta, se chvilka nepozornosti nevyplácí. Povedlo se nám to. Začali jsme dobře, měli jsme nějaké šance,“ povídal obránce Ocelářů Jakub Jeřábek.

Ve druhé části šla Sparta znovu do vedení, když nesmyslný faul Marka Daňa ztrestal Vladimír Sobotka. Ani tohle vedení však Pražanům nestačilo. „Ve druhé třetině byly pasáže, kdy jsme se neudrželi na puku. Měli jsme hrát jednoduše, dostávat puky ven do středního pásma. Několikrát nás dostali pod velký tlak,“ hodnotil Michal Kempný.

Oceláři ve třetí části ještě přidali otáček ve svém motoru. V jednu chvíli zamkli první lajnu Sparty, více než dvě minuty ji dusili ve vlastní šťávě. Zakázané uvolnění, pak time out kouče Hořavy. Po něm domácí vystřídali skoro kompletní pětici hráčů, což rozhodčím zcela uniklo. Kýžené vyrovnání zařídil druhou brankou Hudáček.

Strhující duel muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se v přesilovce prosadil Daniel Voženílek, který v první lajně nahradil „tátu“ Marcinka. Z úhlu posílal puk před branku, kde si ho smolně srazil do sítě bek Michal Moravčík. Oceláři v Praze urvali jeden zápas. Série ve čtvrtek pokračuje ve Slezsku za stavu 1:1 na utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Kaše, 33:20. Sobotka Hosté: 18:59. Hudáček, 48:12. Hudáček, 67:34. Voženílek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský. Rozhodčí Sýkora, Kika – Rampír, Synek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 312 diváků

