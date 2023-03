Smutný Ondrušek: S Adámkem šel hokej stranou, osobně jsme ho znali...

Zatím je záležitost moc čerstvá a hrdost na tým se dostaví později?

„Teď to beru jako zklamání. Čtvrtfinále je pěkné, ale už tady bylo. S pokorou a pohledem na týmy, které skončily pod námi, samozřejmě musíme říct, že je to úspěch. Boleslav, Litvínov, Budějovice... Všechno to jsou silné celky, takže si umístění vážíme. Na druhou stranu, 0:4 s Pardubicemi je kruté. Myslím, že jsme měli na víc.“

Celou sezonu jste ale neměli žádné extra trable, krizi, nebyli jste namočeni dole. Čím to?

„Těžili jsme z toho, že se nám povedl úvod. Vyhráli jsme nějaké čtyři zápasy, a když se vám povede takhle bodovat, první čtvrtina uběhne strašně rychle. Jste v euforii a sbíráte body, i když nejste lepší. Byl to lauf, všechno lepilo. Bohužel o Vánocích to skončilo, v lednu a únoru jsme se trápili. Možná i proto jsme chytli silné Pardubice a končíme.“

Nepomohla ani svého času šílená marodka...

„Marodka byla, ale asi nebyl tým, který by v sezoně neměl víc zraněných. Hradec měl taky marodku, zvládli to, skončili ve čtyřce. Nás to poznamenalo víc v tom, že nejsme velkoklub se širokým kádrem. Ale patří to k tomu, určitě se nebudeme vymlouvat.“

Byla Olomouc jiná s Borisem Žabkou, který nahradil na střídačce Zdeňka Motáka a doplnil Jana Tomajka?

„Samozřejmě, každý trenér má svůj pohled na hru, přizpůsobuje si to. Boris nás obránce tlačil do trošku ofenzivnějšího systému, chtěl, ať jsme víc na puku. Myslím, že to bylo poznat. Měli jsme ale i věci od pana Motáka, každý se snažil prosadit to svoje. Ale určitě jsme nebyli horší.“

Olomouc smutní po vyřazení z play off • Foto Michal Beránek / Sport

Ve finále to asi bylo hodně i o hlavě, protože vás musela zasáhnout víkendová tragédie...

„Po zápase v Pardubicích jsme se dozvěděli o Adámkovi, hokej šel úplně stranou. Ani nás tak nebolela ta prohra, řešili jsme spíš, co je s Adámkem. Docela se nás to dotklo, protože já i Braňo (Konrád) máme kluky ve stejném věku, hrají spolu hokej, znali jsme ho osobně... Dá se říct, že než se hrálo doma, šel hokej stranou. Pak nám to ještě připomněla tady minuta ticha... To bylo silný.“

Co by měl klub udělat, aby konečně dosáhl na vámi vytoužené semifinále? Navýšit rozpočet?

„Určitě je to i o penězích, chtělo by to mít tým trošku širší. Když se podíváte na sestavu Pardubic, jejich čtvrtá lajna by kdekoli jinde hrála přinejhorším druhou. My takové možnosti nemáme, přesilovky i oslabení hrajeme na pár lidí. A pokud jsou takhle těžké a vyrovnané zápasy, jde to poznat. Sezona je dlouhá, do toho nějaká bolístka, takže v závěru vám třeba chybí někde krok.“

Vám nechybí krok, ale odvaha. Tělo musíte mít plné modřin, ne?

„Bolí to, nejhorší jsou rána. (úsměv) Ale dokud jsou to modřiny, je to dobrý. Po obědě to člověk nějak rozhýbe, dá si prášek a jde to. Prasknutá kost nebo kloub je horší, to nerozhýbete.“

Spoustě klukům končí smlouvy, řešíte to? Nebo si počkáte, kdo dorazí na suchou přípravu?

„Asi je mi to úplně jedno, to k hokeji patří. Někdo odejde, někdo přijde. Doufám, že to vedení poskládá co nejlépe. Já žádné zákulisní informace nemám, všichni vědí jen to, co píšete. Uvidíme, jak se sejdeme, nijak se po tom nepídím...“ (úsměv)

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:06. Nahodil, 45:49. Kusko Hosté: 03:03. Říčka, 15:00. D. Musil, 28:09. Mandát Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, F. Kočí – Orsava, Nahodil, J. Káňa (A) – Navrátil, Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kusko, Plášek ml. – Anděl, Menšík, Klimek. Hosté: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – A. Musil, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků