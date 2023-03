Augusta poprvé o konci v Liberci: Nic špatného, jdu se vztyčenou hlavou!

Je to pár týdnů, co iSport.cz přinesl informaci o tom, že Patrik Augusta po pěti letech strávených v Liberci, z klubu odejde . V neděli večer se k tomu kouč a sportovní manažer Tygrů poprvé otevřeně vyjádřil. Jeho pozici převezme Filip Pešán, v podstatě se jen čeká na oficiální klubové vyjádření. „Myslím, že moc lidí nemůže říci, že vydrželo na takovém postu pět let. Jsem za to hrozně rád, myslím, že jsem nějakou práci odvedl,“ hodnotil po konci týmu ve čtvrtfinále, které ovládl hradecký Mountfield 4:1 na zápasy .

Souhlasíte, že jste si sérii prohráli dvěma domácími porážkami?

„Souhlasím. Sérii jsme si prohráli doma, minimálně jedno utkání jsme měli urvat. Ale musím soupeři vyjádřit respekt, hrál fakt dobře. Svou hru posunul o level výš, v určitých fázích byli jejich hráči hladovější, měli lepší pohyb.“

U vás naopak nebyla produktivní elitní formace, byl to ten největší problém?

„Nechci ukazovat na jednotlivce po porážce. Samozřejmě, že všichni vidí, že od určitých hráčů jsme měli dostat větší pomoc v ofenzivě. Jinak hráčům nemám co vytknout, bojovali, pracovali. Měli jsme spoustu skvělých hráčů v týmu, ale holt to tak někdy je, že se top hráčům nedaří. Na druhou stranu, dneska k velkému obratu zavelela lajna, která tam je od toho, aby udávala tón hry a ne od toho, aby dávala góly. A neskutečně nás nastartovala. Bohužel třetí gól nás dnes přibrzdil a vrátil energii domácím… Před ním jsme momentum měli na své straně, euforii, všechno.“

Neměl podle vás hradecký bek Bohumil Jank dostat pětiminutový trest za krosček na Vlacha namísto dvouminutového? Následně vám dal gól na 3:3.

„Já se k rozhodčím vyjadřovat nemůžu a nebudu. Navíc už je po sérii a nic to neřeší. Od toho jsou jiní kompetentní lidi, kteří si musí ty výkony zhodnotit. Já můžu hodnotit maximálně výkon svému mužstva.“

Když je po všem, co se vám bezprostředně po utkání honí hlavou?

„Hodnotí se to špatně, na druhou stranu, jsem hrozně rád, jak mužstvo zareagovalo po první třetině, v níž se mi naše hra vůbec nelíbila. Od druhé části hráči ukázali osobní hrdost a hrdost na to hrát za tenhle dres. Udělali jsme z toho výborné play off utkání, které dopadlo bohužel jako většina předchozích o gól pro soupeře. Bohužel se to sešlo tak, že jsme pokaždé v sérii inkasovali jako první.“

Každý tým poznamená, pokud musí měnit svou brankářskou jedničku, nicméně Jakub Neužil nezklamal. Jak jeho záskok za Petra Kváču hodnotíte?

„Kuba chytal výborně, oba zápasy zvládl parádně, neměl to vůbec jednoduché. Prohráli jsme předtím i s Kvakym. Oba jsou v organizaci proto, že něco umí. Kdyby nedej bože nastala situace, že by i Kuba nemohl chytat, Kvaky by asi byl schopen to nějakým stylem odchytat, odstát.“

Liberec má za sebou složitý ročník, dlouho se herně trápil, nemohl se najít. Nakonec se zdvihl k výborné výkonnosti, ale najednou je všemu konec. Jak to hodnotíte?

„Nemůžu tvrdit, že jsem spokojený po vypadnutí. Ale páté místo v základní části ukazuje reálnou sílu mužstva. Měli jsme velice dobré mladé hráče, kteří nám spoustu zápasů odtáhli. Chyběla nám trochu střední generace, v play off smekám klobouk před Petrem Jelínkem za jeho lídrovství. Ale potřebovali jsme trochu víc produktivity, kterou jsme nedostali.“

V Liberci vám končí kontrakt, co máte v plánu dál?

„Mám za sebou fantastických pět let v téhle organizaci. Myslím, že moc lidí nemůže říci, že vydrželo na takovém postu pět let. Jsem za to hrozně rád, myslím, že jsem nějakou práci odvedl. Hokej a jeho svět je velký, v tuhle chvíli spíš řeším, že mě mrzí, že to skončilo. Naše jízda byla fantastická. Ale hokejový život takový je. Končí mi smlouva a uvidíme, jestli někde bude nějaká nová, jiná a co přinesou další dny. Odcházím se vztyčenou hlavou a s obrovským respektem ke klubu, poděkovat se sluší majiteli a všem lidem, kteří se na tom podíleli, všem hráčům. Byl jsem hrdý na to, že můžu v Liberci pracovat a přeji mu do budoucna jen to nejlepší.“

Není žádná šance, že byste zůstal?

„O tom, že odcházím, jsem dozvěděl v relativně dobrém časovém předstihu. Vůbec to neberu jako něco špatného. Pět let je pro mě fantastických v trenérské kariéře, z toho čtyři roky jako hlavní trenér. Získal jsem spoustu zkušeností, nějaká práce za mnou je, vychovali jsme s realizačním týmem spoustu mladých kluků, kteří hráli v sezoně fantasticky. Na to jsem hrozně hrdý. Máme za sebou Prezidentský pohár, finále, dvě čtvrtfinále... Radim Rulík to říkal před sezonou, za pět let už je člověk trošičku okoukaný a myslím si, že i vedení cítilo, že je potřeba zase udělat nějakou změnu. Přiznám se, že i pro mě je každá změna novou výzvou... Teď si odpočinu, musím se dát zdravotně do kupy, trápí mě bolavé koleno. Ta práce byla těžká, nechci teď říkat, co bude, ale jsem vděčný organizaci, že jsem tu šanci dostal.“

Na co z liberecké kariéry nezapomenete?

„Zažil jsem skvělé zápasy, ať už to byl rozhodující (vítězný) sedmý zápas na Spartě, teď pátý s Plzní. Anebo moje první domácí utkání se Spartou 8:7 v prodloužení. Pod rukama jsem měl spoustu skvělých hráčů. Neuzavírám to, nevíte, co bude za pár let. Příští sezonu v Liberci nebudu, ale uvidíme, co bude dál.“

Začne nyní v Liberci výměna stráží a přestavba týmu?

„Vzhledem k tomu, že už do toho nemám co mluvit, je to pro mě těžké. Mladí hráči si o to jednoznačně říkají, dokázali za to letos vzít. Pomalu se dostávají do střední generace, ale pořád v ní ještě nejsou. O tu by se to mělo doplnit. Každopádně se nám povedlo pár výborných tahů jako pořízení Oscara Flynna, Michaela Frolíka, nebo příchod Ríši Nedomlela. To byl zlomový moment sezony, jeho charakter a neskutečná týmovost byla ohromně nakažlivá. V době, kdy se týmu nedařilo, a hráči se začali dívat přes rameno jeden druhému, Ríša do toho vlétl jako velká voda. Mám k němu obrovský respekt za práci, kterou týmu odvedl.“