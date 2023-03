Varaďa o bitvě Sparty a Třince. Komu „dodá“ recept na defenzivu?

Třinecké Oceláře dovedl jako trenér ke třem titulům a jednomu stříbru, do Sparty měl v úvodu sezony nakročeno, když se řešil nástupce Pavla Patery. Co Václav Varaďa (47) říká na bitvu titánů ve čtvrtfinále Generali Česká play off extraligy? Slezané ji urvali 4:2 (2:3, 3:2p, 2:4, 3:1, 3:0, 5:1), přestože favority byli Pražané. „Sledoval jsem to teď jenom na dálku, jsme s rodinou na dovolené,“ říká Varaďa pro deník Sport a web iSport.cz. Přesto pár postřehů dodal.

Před sérií Sparty a Třince jste odhadoval, že se bude hrát na sedm zápasů. Co říkáte na výsledek?

„Postoupil, kdo asi postoupit měl. Kdo to chtěl víc, kdo to umí. Byla to dobrá série a bylo dopředu jasné, že pro vyřazeného to bude neúspěch. Spousta lidí pasovala Spartu jako tým na hranu finále a je z toho konec ve čtvrtfinále. To určitě nečekali.“

Dá se říct, co mohlo a může platit na přísně defenzivní play off styl Ocelářů, který jste pomáhal jako trenér v minulých letech nastartovat?

„Co může fungovat? To bych si nechal pro sebe. Obecně - dát víc gólů než oni. Ať už je výsledek 1:0 nebo 5:4, tak je třeba být na vítězné straně. Je zřejmé, že pro Spartu je konec ve čtvrtfinále zklamání. A v Třinci jsou po šestém místě ze základní části určitě rádi, že prošli do semifinále a v něm se může stát cokoliv. Vnímám dosavadní výkony svých bývalých hráčů v play off a věřím, že můj „rukopis“ si ve své hře ponesou i nadále, ať semifinále dopadne jakkoliv.“

Sparta se už v sezoně o vaše služby zajímala. Může to být znovu ve hře?

„Otevřená trenérská cesta je pro mne ta, která vede ke konečnému vítězství mého týmu. Teď sleduji všechny týmy a je příjemné si vše analyzovat s nadhledem. Jsem momentálně na rodinné dovolené, ale už se i těším domů na extraligové semifinále. Co mě baví, že jeden zápas bude každý den. To je perfektní! Skvělé pro fanoušky i hráče, fantazie. Série se nebudou krýt, bude čas reagovat na různé situace, výroky, výkony. To je pro fandy i celou ligu jenom dobře. A musím říct, že se mi z pohledu trenéra líbí i jednotnější časy zápasů. Je opravdu rozdíl začínat v pět nebo v sedm večer a pak hrát třeba ještě prodloužení. Každá hodina v play off je dobrá. Pro hráče paráda.“

Ještě k sérii Třince se Spartou. V čem vidíte kouzlo brankáře Kacetla? Je to o perfektní spolupráci s mančaftem, nebo je v tom i vyloženě jeho play off mentalita?

„Věci se musí sejít. Bez dobrého výkonu gólmana nemůžete pomýšlet na úspěchy. A bez hráčů v poli může dělat brankář cokoliv a stejně mu tam do branky něco ´přistane´. Sparta celkově nenašla recept, prohrála jako tým.“

Jaké jsou vaše predikce na semifinále?

„Hradec – Vítkovice? Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se šlo do sedmi zápasů. Hradec jsem měl za černého koně, ale co jsem viděl hrát Vítkovice proti Kometě... Nemusí to pro ně končit v semifinále.“

Jaké jsou zbraně Mountfieldu a Vítkovic?

„Vítkovickou zbraní je první útok, cizinecká legie. A jak dřív neměly v play off hloubku kádru, tak v tomto udělaly dobré změny. Vyváženost útoků je daleko větší, naplnily sestavu, dobře hrají mladí útočníci Fridrich, Chlán nebo Lednický. A velmi se mi líbí Dej. Kluci mají svoji roli, plní ji velmi dobře, i to je zbraň Vítkovic. Hradci chytá velmi dobře brankář, teď je to Machovský . Jsou důrazní, kompaktní, pořád v pohybu, kombinačně slušně vybavení. Umí hrát jednoduše a rychle, mají spoustu střel. Nemám statistiky u sebe, ale řadil bych je do top dvojky v rámci střelecké aktivity v celé extralize. Že jim to v sezoně až tak nepadalo, je něco jiného. Jsou teď na vlně a je opravdu těžké v Hradci hrát a vyhrát.“

A Pardubice - Třinec?

„To bude bitva! Vyrovnaná hlavně v průbězích utkání, šanci postoupit mají oba. Tradiční bašty Kometa a Sparta už jsou sice mimo, ale i tak budou skvělé kulisy, boj. Těším se na to.“

Duda: Hokejisté Třince padali po držce, Spartě chybí dělníci Video se připravuje ...

Radegast HITparáda: Dravecký ve středním pásmu poslal k zemi Tomáška Video se připravuje ...

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE