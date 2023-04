Sekera od Hollanda? Trochu jsem ho vyprovokoval, říká vítkovický Grman

Modřina po řeznické sekeře Rhetta Hollanda ze čtvrtfinále s Kometou Brno pomalu ztrácí barvu. Vítkovický obránce Mario Grman (25) sérii v pohodě dohrál a se svými parťáky je nažhavený na semifinále Generali ČP play off s Mountfieldem HK. Začíná se v úterý v Ostravě (17.30).

Dřina, rány kolem brankoviště a čistě defenzivní úkoly. Taková je Grmanova role ve Vítkovicích. V základní části si připsal jen jednu branku (1+2), v play off na první bod čeká. Ale danou práci odvádí spolehlivě. I proto s Vítkovicemi podepisoval už v prosinci novou smlouvu.

„Všechno ve Vítkovicích funguje, jak má,“ pochvaloval si obránce slovenské reprezentace. „Máme super složený tým, organizace je opravdu na úrovni a je vidět, že kluci tady chtějí hrát. Všechno šlape jako hodinky. Se svou úlohou, kterou jsem dostal, jsem spokojený.“

V obranném tandemu s Jurajem Mikušem je Mario Grman z vítkovických beků nejvytíženější. Hromady času stráví v oslabeních. Proti Kometě se na něm vyfauloval klíčový bek soupeře Rhett Holland. Ve čtvrtém duelu se po Grmanovi ohnal sekerou, dostal pak dva zápasy stopku.

„Naštěstí žádné následky,“ vrací se k nešetrnému zákroku Grman. „Byla tam menší modřina, ale nic vážného. Ani mu to zpětně nemám za zlé. Je to play off, emoce. Jsem rád, že jsme sérii s Kometou zvládli a postoupili.“

Zpětně připouští, že od Hollanda podobnou reakci čekal. „Možná jsem ho trochu vyprovokoval. Na videu to nebylo moc vidět, ale já jsem ho pošťouchl, on spadl. A když se zvedal, už jsem viděl, jak bere hokejku, takže jsem čekal, že něco takového přijde. Jen jsem nepředpokládal, že mě trefí takhle do zápěstí.“

Emoce budou podle Grmana hrát klíčovou roli i v semifinále s Mountfieldem HK. „Zase si musíme dát pozor na zbytečné fauly. Sice jsme měli oslabení v předchozí sérii fajn, ale lepší bude se jim úplně vyhnout. A doufám, že nám to tam začne víc padat i v přesilovkách.“

Za precizní práci v oslabeních chválí Grman vítkovické útočníky. Dominik Lakatoš, Rastislav Dej nebo Petr Fridrich s Petrem Chlánem si v nich vedou hodně slušně. „Výbornou práci dělají hlavně ve vytláčení beků,“ přitakal. „My si to pak můžeme před brankou lépe rozebrat. Navíc se umí postavit na správné místo, pokrýt přihrávky. A důležití jsou i při napadání a blokování.“

Na koho si dát v semifinále největší pozor? „Nemyslím si, že je tam někdo, na koho bychom se měli speciálně chystat,“ pokrčil Grman rameny. „Jestli chceme být úspěšní, tak se musíme připravit celkově na jejich tým. A co si povíme, to musíme dodržovat. Tak jako tomu bylo po celou sezonu. Víme, že Hradečtí mají rychlé hráče, určitě tomu přizpůsobíme taktiku, něco změníme. Rozebereme si to v šatně. Věřím, že budeme připravení.“

