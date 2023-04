Vítkovická frustrace z videa. Majitel Pavlík po zápase nadával rozhodčím

Nejdřív historicky dlouhé čekání na první gól ze hry, pak nervydrásající divočina s trojitým zkoumáním u videa. Šest semifinálových třetin mezi Vítkovicemi a Mountfieldem HK se hrálo bez branek. Pak začaly padat. Ostravané dvakrát vedli, rivalové dvakrát srovnali. V prodloužení rozhodl odrazem od brusle Patrik Miškář. Svým prvním gólem v play off. Do hry naskočil na poslední chvíli místo zraněného rekordmana Jakuba Lva . Hradečtí vyhráli 3:2 v prodloužení, v sérii vedou 2:0 na zápasy. A vítkovický majitel Aleš Pavlík se pustil do sudích. Mezi nadávkami zazněla i slova o korupci.

Už teď je jasné, že tahle série se zapíše do dějin. První semifinále rozhodly po bezbrankovém prodloužení až samostatné nájezdy. Druhé mělo ještě dramatičtější náboj. A bylo nakonec i daleko emotivnější.

Nejenom klíčová situace v prodloužení totiž vyvolala emoce. Sedmadvacetiletý útočník Patrik Miškář se v 62. minutě natlačil do brankoviště a puk se odrazil od jeho brusle za brankáře Aleše Stezku. Video. Potřetí v zápase.

Během dlouhého zkoumání se hradecký kapitán Radek Smoleňák přimotal k brankáři Stezkovi a kapitán Dominik Lakatoš ho okamžitě přijel bránit. Hrozilo to hromadnou rvačkou. Gól platil, což ve vítkovickém týmu vyvolalo velké emoce.

Majitel klubu Aleš Pavlík se přihnal ke kabinám rozhodčích a dlouho spílal a nadával. Mimo jiné od něho zaznělo. „Jste zkorumpovaný.“ Jestli tím myslel rozhodčí Oldřicha Hejduka a Jiřího Ondráčka, kteří zápas vedli, nebylo zřejmé, bezprostředně po zápase to mezi novináře vysvětlovat nepřišel. Oficiální vyjádření se dá čekat ve čtvrtek.

„Z rohu šla střela, já vystřelil do betonu a pak se mi to vrátilo od nohy,“ popisoval Patrik Miškář, který hrál první extraligový zápas v sezoně. Jako záskok z Jihlavy za Jakuba Lva. „Já do toho nekopl úmyslně, pokračoval jsem v jízdě, odrazilo se mi to od nohy. Video si vyžádal rozhodčí, má nejvyšší slovo.“

Vítkovice - Mountfield HK: Smoleňák během zkoumání videa přijel za Stezkou, byla z toho potyčka Video se připravuje ...

Vítězný gól rozlítil vítkovického šéfa Aleše Pavlíka. Po zápase křičel u kabin rozhodčích. „Já se nedivím, že nadávají, oba zápasy byly takové, jaké byly, opravdu bitva,“ krčil rameny hradecký kapitán Radek Smoleňák. „Prohrát takhle by mě taky sralo. Chápu to. Čím víc ale vidíme frustraci, o to víc máme radost.“

Vítkovický kapitán Dominik Lakatoš, ani trenér Miloš Holaň, neměli chuť klíčový okamžik komentovat. Byli naštvaní. „Emoce? To k tomu patří, to je hokej, bohužel,“ stručně glosoval Lakatoš. „Videa? Nic. Já to nijak nevnímám. Nechci na góly a výroky odpovídat. Bohužel, je to 2:0 pro soupeře, pojedeme do Hradce bojovat, necháme tam všechno.“

Podobně stručný byl i trenér Miloš Holaň. „Jsem frustrovaný ze zápasu, Hradec vyhrál, neskládáme zbraně. Hráčům dávám kredit.“ Co přesně frustrací myslel? „No comment.“ Gól bruslí? „Nebudu se k tomu vyjadřovat, nezlobte se.“

Ostravané přitom jako první prolomili nekonečné čekání na branku. Trefil se právě Dominik Lakatoš v přesilovce ve 46. minutě. Po takřka 126 minutách bez gólu ze hry. Hradečtí reklamovali postavení clonícího Marka Kaluse v brankovišti. Pravou patou v něm lehce byl, nicméně sudí gól po poradě u videa posvětili.

Vítkovice - Mountfield HK: Po dlouhé debatě s videorozhodčím byla branka Lakatoše uznána, 1:0 Video se připravuje ...

A začala divočina. Hradečtí za necelé tři minuty vyrovnali díky přesné dělovce Jérémieho Blaina z mezikruží, aby do necelé minuty odpověděl vítkovický Patrik Koch. Také využil volnějšího prostoru, oba se trefili ve čtyřech proti čtyřem.

V 57. minutě vyrovnal hradecký Graeme McCormack, autor vítězného nájezdu z prvního duelu. I tentokrát bylo v akci video, trenérskou výzvu si vzali Ostravané. Oliver Okuliar nohou zavadil o brankáře Stezku. Mimo brankoviště, navíc se vyhýbal Petru Gewiesemu. Tentokrát rozhodčí u videa strávili osm dlouhých minut. Gól uznali.

„Pravidla jsou v tomto taková nejasná,“ uznal i hradecký Smoleňák. „Opravdu ani jako hráči nevíme, jestli gól bude, nebo ne. I Kalousek stál v brankovišti, je to takové ohebné. Člověk čeká, s čím rozhodčí přijdou, jednoduché to nemají. O tom žádná. Bylo to vypjaté, zase to dlouho bylo 0:0 a když jsme dostali gól, začali jsme hrát trošku vabank. Jsem rád za kluky a pyšný, že jsme to nezabalili a měli dobře nastavené hlavy.“

Vítkovice - Mountfield HK: Miškář se trefil nohou, vítězný gól musel potvrdit videorozhodčí, 2:3 Video se připravuje ...

