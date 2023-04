Florida loví v obraně Liberce! NHL chce vzít Pešánovi špičkového hráče

Oficiálně nastupuje první květnový den, v reálu skládá nový Liberec už řadu posledních týdnů. O nástupu Filipa Pešána pod Ještěd iSport.cz informoval dávno předtím, než se zprávou ve středu oficiálně vylezl severočeský klub. Podobu kádru pro sezonu 2023/24 nástupce Patrika Augusty ustavičně řeší. Zásadní novina: je pravděpodobné, že tým opustí produktivní obránce Uvis Janis Balinskis, kterého si namlouvají Florida Panthers do NHL. To bude ztráta…

Ústní dohoda je podle zákulisních informací hotová, zbývají doladit detaily. I sám lotyšský bek se měl v kruhu svých známých svěřit se zprávou, že si povedenou roční štací uhrál vstup na nejslavnější hokejové jeviště. V nedávné době se to samé z adresy Bílých Tygrů povedlo Ronaldu Knotovi (Arizona) či Adamu Klapkovi (Calgary).

Pešán tedy podle všeho přijde o nejlepšího střelce stávajícího extraligového ročníku na defenzivním postu, šestadvacetiletý rodák z Rigy jako jediný přelezl desetigólovou hranici, trefil se jedenáctkrát. S 35 body se stal navíc nejproduktivnějším obráncem soutěže, v play off pak v deseti partiích zapsal slušných 7 bodů (1+6), byť proti jeho výkonům šly najít jisté výhrady, nebyl už tak suverénní jako během dlouhodobé fáze.

Někdejší hráč KHL se na české území vydal před třemi roky, první dva strávil v Litvínově, odkud loni odešel za dvouletým kontraktem na jiné místo severních Čech. Tady si udělal velké jméno, deník Sport jej po konci základní fáze extraligy vyhlásil nejužitečnějším hráčem celé soutěže.

Zájem řady jiných klubů je i o TJ Melancona, jenž je vzadu na beku správně řízný a dokáže podpořit i ofenzivu. „Udržet je oba jednoduché nebude, oba udělali obrovský pokrok,“ říkal ještě v minulém týdnu Patrik Augusta. Ve chvíli, kdy se v klubu po pěti letech loučil.

„K jejich budoucnosti už se musí vyjádřit někdo jiný, každopádně já jsem hrozně rád, že se mi povedlo je sem oba získat a mohl je mít v mužstvu,“ těšilo odcházejícího kouče a sportovního manažera Bílých Tygrů. „Uvis fantasticky potvrdil naše předpoklady, když jsme ho skautovali. Je to výborný hokejista i skvělý kluk a další z profíků, kteří tady každé ráno pracovali na tom, aby byli lepší. NHL by byla obrovská odměna nejen pro něj, ale i pro celou organizaci. Je to skvělá vizitka všech lidí tady.“

Podle posledních informací by nyní už Pešánův Liberec měl udržet alespoň Kanaďana Melancona, a to na základě opce.

Pětačtyřicetiletý kouč se vrací pod Ještěd po třech letech. V roce 2020 se stal trenérem národního mužstva, jeho mise byla předčasně ukončena po loňských Hrách v Pekingu, kde národní mužstvo nepostoupilo do čtvrtfinále. Část dobíhající sezony 2022/23 strávil v elitním švýcarském celku Ajoie, odkud byl však v prosinci z poslední příčky odvolán. Následně se začalo spekulovat o jeho comebacku do Liberce, s nímž před sedmi roky slavil historický titul, vyhrával Prezidentské poháry a trhal bodové rekordy.

Jakmile se za oponou rozhodlo, že Augusta nebude v trenérské roli pokračovat, spekulace ohledně návratu úspěšného libereckého kouče nabraly na intenzitě. O to víc, když byl pravidelně vídán na extraligových utkáních. Na jeho první oficiální vyjádření se čeká, Filip Pešán s médii po ukončení štace v národním týmu příliš nekomunikuje.

Očima generálního manažera: Jde o logický krok

Ctibor Jech: „Návrat Filipa Pešána je po skončení angažmá Patrika Augusty logickým krokem. Filip naváže na úspěšný koncept práce, který v klubu sám zaváděl, a Patrik na něj navázal a nadále jej rozvíjel. Filip se vrátí do organizace, kde hokejově vyrostl nejen jako hráč, ale především jako trenér. Známe jeho styl práce, jeho hokejové a lidské myšlení, vize a cíle, kterých chce s klubem dosáhnout. Ze své pozice má plnou zodpovědnost za skladbu týmu v dalších sezonách. Jeho hlavním úkolem bude postupná přestavba a omlazení našeho kádru, a přitom udržení Bílých Tygrů ve špičce extraligy.“

