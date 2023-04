Vítkovice vytáhl „nestřelec“ Dej: Žádná panika. A Klimson nás držel

Paradox, že tenhle velký zápas jde střelecky zrovna za vámi?

„Asi jo, víte, jak to v téhle fázi sezony chodí, vlastní góly nikdo neřeší. Všichni jsme se soustředili, ať zápas zvládneme už na sto procent. Samozřejmě, potěšilo mě, že jsem na tom měl podíl, ale hlavní je, že žijeme a jedem dál. Při prvním gólu mi Laky poslal puk skvěle před branku, pak při přesilovce kluci všechno skvěle sehráli, Buky (Bukarts) počkal, dal žabičku a naštěstí to tam propadlo.“

Co podle vás rozhodlo, že Vítkovice konečně vyhrály?

„Hráli jsme ohromně obětavě a skvěle zachytal Lukáš Klimeš. Skákali jsme do střel a vždycky se hraje lépe, když vedete. Přišla na nás hlušší pasáž na konci druhé třetiny, tam měl Hradec pár tutovek, ale Klimson nás držel. Ve třetí třetině jsme se už stáhli a umlátili to.“

Místy se zdálo, že z Klimeše vyloženě kouří. Klečel na jedné noze a vydýchával nápor, ale přežil. Vypadal hodně jistě?

„Ano a takový byl i v sezoně, když naskočil. Vždycky předváděl famózní zákroky, když jsme se v Hradci dostali pod tlak, makal taky. Musel to udýchat, je to semifinále. Jsme moc rádi, jak mu všechno vyšlo.“

Paf z něho a vašich gólů byla i dopingová kontrola, že si zrovna vás dva vylosovala na test, co?

(usměje se) „Prostě se stalo.“

Bylo těžké se utkání nachystat a nepouštět do hlavy paniku, že každá chyba může znamenat konec sezony?

„Takhle do zápasu nemohl jít nikdo, my se spíš pořád povzbuzovali. Zápasy nám neutekly žádným velkým rozdílem, vždycky byly vyrovnané. V úvodech vypadal Mountfield možná o něco lépe, třeba včera jsme byli na konci lepší, jen šlo o nějaký ten šťastný gól, který dal Hradec. Nevěšeli jsme hlavu, teď nás to povzbudí.“

Dělá hráč před takovým zápasem všechny věci úplně naopak? Třeba jestli vždycky chodím vlevo, teď všichni doprava a podobně?

„Vůbec, vůbec. Řekli jsme si, že do toho dáme všechno, nedívali jsme se dál než na další střídání. Hnalo nás dopředu, jak všechny zápasy byly vyrovnané.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:49. Eberle Hosté: 15:51. Dej, 26:39. Dej Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák (C), Štohanzl, Pilař – Chalupa. Hosté: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík – Mueller (A), Krieger, Jarůšek – Lakatoš (C), Dej, Bukarts – Kalus, Kotala, L. Krenželok (A) – Lednický, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 890 (vyprodáno) diváků

