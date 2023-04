ANALÝZA: Výhoda semifinalistů? Že se na výkony gólmanů mohou spolehnout

Historické příběhy gólmanů se často píšou ve vyřazovacích bojích. V pozitivním i negativním smyslu. A bez kvalitních výkonů brankáře se jen stěží stanete mistrem. Byť mezi semifinalisty si zatím nejhůř stojí Roman Will z Pardubic, tak ani o něm nelze říci, že by podával špatné výkony. Který z nich si naopak vede nejlépe?

V poslední třetině základní části totiž byl Henri Kiviaho jedním z nejlepších gólmanů extraligy. Měl obrovskou zásluhu na tom, že Mountfield skončil na čtvrtém místě, díky čemuž postoupil přímo do čtvrtfinále.

Tomáš Martinec je doposud nejodvážnějším trenérem v play off. A vyplácí se mu to. Jedním z důvodů je razantní změna v brankovišti ihned po prvním utkání ve vyřazovacích bojích.

Pardubice

V Dynamu je jasnou jedničkou Roman Will, který odchytal všech deset utkání Pardubic. Ve čtvrtfinále pomohl Pardubicím k jasnému postupu 4:0 na zápasy proti Olomouci.

V celkovém měřítku si vede průměrně. Za svá záda pustil o 0,22 gólů navíc oproti očekávání, pochytal 91,4 % všech střel.

V semifinále jsou jeho výkony jako na houpačce. S nadsázkou by se dalo konstatovat, že výsledky Dynama v prvních pěti duelech závisely na Willovi. Jakmile totiž zapsal v kolonce chycených gólů oproti očekávání pozitivní hodnoty, zvítězily Pardubice.

Když se ale dostal do minusových hodnot, vítězili Oceláři. Až v šestém utkání se tento trend změnil. Will zapsal sice negativní hodnotu 0,67, ovšem Pardubice po výhře 5:3 posunuly sérii do rozhodujícího sedmého duelu.

Roman Will v play off

Zápasy: 10

Chycené góly nad očekávání: -0,22

Úspěšnost zákroků: 91,4 %