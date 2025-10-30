Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Kulichovi. Chytají Vladař a Rittich. V akci je i Tomášek

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
Jiří Kulich v utkání Buffala proti Torontu
Flyers oslavují vítězství s českým brankářem Danielem Vladařem
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
Jiří Kulich v utkání Buffala proti Torontu
Radek Faksa v utkání proti Nashvillu
Filip Hronek (vpravo) asistoval u branky Brocka Boesera
10
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Noční hokejový program nabízí porci 11 zápasů NHL. David Pastrňák v dresu Bostonu hostí Buffalo, za které hraje Jiří Kulich. Daniel Vladař v brance Philadelphie se představuje v Nashvillu. Do akce jde i David Rittich, který za New York Islanders chytá proti Carolině. David Tomášek nastupuje za Edmonton v duelu s New York Rangers. Startují také čeští obránci Filip Chytil (Vancouver) a David Jiříček (Minnesota). ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.674.192.32Detail
LIVE
--Tipsport1.984.23.3Detail
LIVE
--Tipsport2.114.242.99Detail
LIVE
--Tipsport2.124.033.07Detail
LIVE
--Tipsport1.784.453.88Detail
LIVE
--Tipsport2.14.083.1Detail
LIVE
--Tipsport1.994.243.27Detail
LIVE
--Tipsport1.764.483.93Detail
LIVE
--Tipsport2.044.133.2Detail
LIVE
--Tipsport3.894.621.75Detail
LIVE
--Tipsport2.14.143.06Detail
LIVE
--Tipsport2.433.912.44Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh11702240:3016
2Devils10710239:3016
3Montreal11440340:3316
4Detroit10610335:3114
5Carolina9330334:2812
6Washington10510427:2212
7Columbus10420435:3112
8Flyers9231326:2311
9Ottawa11411541:4411
10Toronto11321538:4211
10Florida11501527:3111
12Tampa10312429:3010
12Buffalo10402430:3110
14Rangers11402524:2610
15Boston12410739:4410
16Islanders9401432:339
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado11604141:3016
    2Utah11620340:3016
    3Vegas10513137:2815
    4Winnipeg10610334:2514
    5Dallas10511329:3013
    5Seattle Kraken10323228:2913
    7Kings11233333:3613
    8Chicago10412333:2612
    9Edmonton11412435:3512
    10Anaheim9321332:3111
    11Vancouver11320629:3310
    12Nashville11312528:3710
    13Minnesota11213531:439
    14St. Louis10301629:447
    15San Jose10022632:466
    16Calgary11111824:395

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů