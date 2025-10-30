Liga očima fanoušků: Priskeho tiki-taka je přežitek, přestupy Slavie propadák. Pryč s VAR!
Fotbalovou Chance Ligu zakončila netradičně úterní dohrávka na Letné. Jak 13. kolo nejvyšší soutěže viděli fanoušci vybraných klubů? Zatímco z Edenu se ozývají pochybnosti kolem některých kroků trenéra Trpišovského, Viktoria Plzeň se těší jízdě na vítězné vlně. Na Baníku zase doufají, že se vše zlé v dobré obrátí. Všichni se ale shodují na tom, že VAR kazí zážitek ze hry.
Sparta Praha
Předčasný Halloween. Mezi slepými jednooký králem?
Nechci v žádném případě snižovat kvalitu soupeřů v lize, ale poslední výkony některých týmů, včetně našeho, nesnesou přísnější měřítko. Bohemka nám pěkně zatápěla a v prvním poločase byla jednoznačně lepší. To však nebylo způsobeno ani tak její hrou, jako spíše naším strašidelným výkonem. To, že jsme nakonec vyhráli, lze kromě lehce zlepšeného výkonu ve druhé půli přičíst Vondrovu vlastenci. Poprvé nastoupil v základu Martinec a asi si představoval premiéru jinak. Mnohé naznačil, ale také nedotáhl. Záhadou větší než bermudský trojúhelník je pro mě Ryneš. Výkony stabilně podprůměrné, avizovaná dělová levačka zřejmě zapomenuta doma ve vitríně.
Počet přihrávek v poměru tři ku jedné pro nás potvrzuje, že trenérem ordinovaná taktika tiki-taka je dávno přežitkem. S týmem složeným na naše poměry ze špičkových hráčů musí předvádět úplně jiný fotbal. Tady ho čeká ještě hodně práce! Rijeka byla varováním, že průběžně vedoucí tým naší ligy musí bezpodmínečně přidat.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Konec trenéra? Ne, ale novou smlouvu také ne
Uplynul týden a žádná změna k lepšímu ve Slavii nenastala. Solidní remíza z Bergama, kterou vychytal Jakub Markovič, byla hned znehodnocena remízou v Olomouci. Tým v lize už měsíc nezvítězil, od výhry nad Karvinou 13. září vyhrál jen ve dvou z devíti soutěžních zápasů, v poháru v Brozanech a v lize s Duklou. V tabulce se propadl za Jablonec. Pod jakýmkoli jiným trenérem by se v tuto chvíli začala kývat židle a hovořilo by se o krizi.
Jindřich Trpišovský si za úspěchy v posledních osmi letech zasloužil, aby dostal šanci tým z této krize vyvést. Nevolám po jeho odvolání a chci, aby sezonu dokončil. Zároveň je však z mého pohledu nesmysl s ním v tuto chvíli prodlužovat smlouvu. Mnoho problémů jde přímo za ním. Vzhledem k jeho mimořádně silné pozici v klubu jde i o stav kádru a nepovedené posily. Letní přestupní období nelze hodnotit jinak než jako naprostý propadák, který je korunovaný „vysněnou posilou“ Erikem Prekopem.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
Baník Ostrava
Prohra se vztyčenou hlavou. Chci věřit…
Po nepovedeném utkání s Hradcem nás čekal a čeká těžký los, postupně v Plzni, na Slavii a doma s prvním Jabloncem. Přiznám se, že z tohoto trojboje moc bodů nečekám a tato prognóza se bohužel začala naplňovat už v Plzni. Na druhou stranu mi zápas nalil alespoň trochu krve do žil. Myslím, že jsme i přes prohru odehráli velmi dobré utkání, zejména s ohledem na rozpoložení obou týmů. Na hřišti jsem viděl vyrovnaný boj a minimálně bod jsme si nakonec mohli odvézt, kdyby hlavička Zlatohlávka v poslední minutě letěla o pár decimetrů blíže k pravé tyči. Z protiútoku jsme ale dostali gól a bylo vymalováno.
Hráči i realizační tým by si z tohoto zápasu ale mohli vzít hodně pozitivního, určitě se nemáme za co stydět a za poslední kola to byl zcela jistě náš nejlepší výkon – herně, bojovností, nasazením. Hlavu a patu měla i taktika, sestava a střídání ve druhém poločase. Chci věřit, že si věci pomalu začínají sedat a obracet se k lepšímu. Na Slavii očekávám ještě těžší šichtu. Ale i zázraky se dějí a třeba se budeme v Edenu znovu radovat po dlouhých třinácti letech.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Paráda v Římě a zachránce Jedlička
Tak máme za sebou během týdne tři zápasy, tři různě kvalitní soupeře a hlavně tři výhry. Ta bombová vybuchla v Římě. Podat si věhlasný AS v jejich svatostánku, to byla paráda. A hlavně vidět se rvát jeden za druhého, neuhnout o metr a zaskočit za sebe. I když bylo vidět po půli, že všichni tahali nohy, vítězství bylo naše. Fakt super den.
V neděli Ostrava. Soupeř, který na tom také není úplně dobře a ani u nás si nepomohl. Výkon nijak super, ale body se počítají, nicméně popravdě, Jedlička nám je body zachránil, tomu musíme líbat rukavice.
Potom divizní soupeř, co minule vykopnul v poháru Olomouc. Nám teda taky nedal nic zadarmo a bylo znát, že jsme nenastoupili v nejsilnější sestavě. O to víc by měli tahat ti, kteří hráli, vždyť rozdíl jsou čtyři soutěže a my hrajeme na špičce ligy. Ano, postup máme, ale příště by to nemuselo stačit.
Jo a VAR. Penalta v Římě, bohovský nesmysl. Kam má asi ten člověk dát ruku, to si ji má uříznout? Ale s naším VAR to nejde srovnat. Naštěstí u nás neřádil.
Čest královně Viktorce, žeňte celý VAR z ligy ven!
KOVI. 57 let, koordinátor distribuce
Bohemians Praha 1905
Jako kolovrátek: v hlavní roli opět VAR!
Zápas na Spartě je vždy jedním z fanouškovských vrcholů sezony. Kvůli zápasu vodního póla, který Letenští absolvovali v Chorvatsku, se hrálo až v úterý. Jak trenér Veselý podotkl, Bohemce to paradoxně vyhovovalo, protože podzimní virózy začaly létat i vršovickou kabinou.
Připadám si už jako kolovrátek, ale po utkání se zase více než o jeho kvalitě a předvedené hře obou mužstev bude mluvit o rozhodčím a hlavně VARu. Nebaví mě to, jsem z toho otrávený a jednoznačně stojím za trenérem v tvrzení, že se něco hledá, hledá, až se nakonec najde. Drchal byl Martincem evidentně faulovaný a ve snaze se vysmeknout do něj plácl. I branka rudých mohla klidně platit. V odvolání gólu tak nějak čtu prostou kompenzaci. Navíc, jak dlouho všechno trvá! Očekávám, že Kovaříkova komise samozřejmě všechno přikryje a pojede se dál, ale je to únavné. I tak Bohemka měla na body. Bohužel vedení nestačilo a k tomu prohraješ po úplně nešikovném vlastním gólu. Hráčům není moc co vytknout, jen to zase chutná hořce… Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
