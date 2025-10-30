Předplatné

Nečas bude nejlépe placený Čech. Doba v NHL se ale mění. Jak smlouvou zatíží Colorado?

Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontrakt
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Český útočník Martin Nečas bude v NHL ještě lépe placený než David Pastrňák
Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu vydělá bezmála dvě miliardy korun
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" Carolině
Adam Papoušek
NHL
Trh s volnými hráči NHL v létě 2026 měl patřit k nejžhavějším za poslední roky. Už na konci letošního října je ale jasné, že tomu tak nebude. Nové smlouvy podepsali Kyle Connor, Jack Eichel, Kirill Kaprizov či Connor McDavid. Nyní se přidal i Martin Nečas, který s předstihem prodloužil na dalších osm let v Coloradu. A když český útočník nebude chtít, nikam se stěhovat nebude minimálně do léta 2033.

Nový kontrakt mistra světa z Prahy 2024 totiž během prvních sedmi let obsahuje tzv. „full no-movement“ klauzuli. To znamená, že bez souhlasu českého útočníka nesmí být klubem vytrejdován, poslán na farmu, ani nabídnut jinému týmu na expanzním draftu, který se bude v nejbližších letech opět konat.

V NHL se rozdávají miliony.

Vinou covidu předchozí roky limit platového stropu příliš nerostl. To se ale konečně změní. Zatímco v aktuálním ročníku je stanovený horní limit na 95,5 milionu dolarů, příští sezonu by měl být 107 milionů. O rok později více než 113 milionů. A právě proto nelze porovnávat nové smlouvy s těmi, které byly podepsány před rokem či ještě dříve.

Horní limit platových stropů NHL

Sezóna

Horní limit (USD)

2021–22

81 500 000

2022–23

82 500 000

2023–24

83 500 000

2024–25

88 000 000

2025–26

95 500 000

2026–27*

107 000 000

2027–28*

113 500 000

*Tyto částky zatím nebyly oficiálně potvrzeny.

Nečas bude od sezony 2026/27 v platovém stropu zabírat 11,5 milionu dolarů a stane se nejlépe placeným českým hokejistou na světě. Druhý David Pastrňák pobírá 11,25 milionu dolarů. Je ale třeba si uvědomit, že Pastrňák kontrakt podepsal na jaře 2023. V platovém stropu v prvním roce smlouvy zabíral 13,5 %. Nečas, pokud bude strop stanoven na 107 milionech, bude na 10,7 %.

Deník Sport a web iSport vytipovaly pro porovnání několik hokejistů a jejich procentuální částku, kterou svému týmu ukrajovali z platového stropu v první sezoně nového kontraktu:

Lze konstatovat, že nejlepší hráči NHL, pokud svému týmu nedají slevu jako například nedávno Connor McDavid, který prodloužil s Oilers na další dvě sezony za 12,5 milionu dolarů, ukrajují minimálně 13 % z platového stropu.

Colorado dostalo Nečase pod 11 %. To je odpovídající částka pro útočníka prvního útoku a elitní přesilovkové formace, kde je schopný sbírat v průměru minimálně bod na zápas.

Zajímavost: Pokud bychom novou Nečasovu smlouvu převedli do sezony 2024/25, kdy platový strop byl stanoven na 88 milionech, pobíral by v průměru na rok 9,46 milionu dolarů.

 

 

