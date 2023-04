Lakatoš: Ukázali jsme sílu, škoda. Zůstane jádro pohromadě? Uvidíme

Historický obrat v play off sérii ze stavu 0:3 na zápasy měli blízko. Vítkovičtí dokázali v semifinále Generali ČP play off s Mountfieldem HK srovnat na 3:3, urvat nejdelší zápas v historii českého play off, ale postupový duel jim utekl. V prodloužení. Padli 1:2 gólem v oslabení v 79. minutě. Hradečtí jdou do finále proti Třinci, Vítkovice po druhém místu ze základní části končí celkově čtvrté. „Mrzí nás to, je to pro nás rána,“ hodnotil vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. Hlavně doufá, že spoluhráč Petr Gewiese bude v pořádku. Klíčovou bitvu nedohrál, po ráně pukem do zad skončil v nemocnici.

Dá se popsat, co se po takové sérii honí hlavou?

„Mrzí nás to, je to pro nás rána. Dostali jsme se ze stavu 0:3 na 3:3 a nedokázali jsme poslední zápas zvládnout. Na druhou stranu, když se nad to povznesu, tak jsme dokázali, že jsme měli sílu. Těžko se mi hodnotí poslední zápas, každý byl vyrovnaný, pět jich šlo do prodloužení. Klobouk dolů před oběma týmy. Nezbývá mi, než poblahopřát Hradci a popřát jim hodně štěstí do finále.“

Kde jste brali síly? Z Hradce Králové jste v pátek přijeli po rekordně dlouhém duelu ve 4 hodiny ráno...

„To se všechno odvíjí od léta. Jak máte natrénováno, jak dřete. My sílu ukázali. Škoda, že jsme to nedokázali proměnit ve vítězství.“

Co jste si říkali v kabině?

„Mrzí nás to. Neskrývám, že jsme chtěli víc. Na jednu stranu je to hezký, být mezi top čtyři, ale když jsme se už dostali ze stavu 0:3 na 3:3, tak už to bylo velice blízko. I dnes jsme měli spoustu šancí k tomu, abychom si to vzali. Nestalo se, bohužel, je konec.“

Změnilo se psychické rozpoložení? Za stavu 0:3 už jste neměli, co ztratit, ale když jste blízko historickému obratu, vrátil se tlak?

„To se ani tak nedá brát. Samozřejmě, když už prohráváte 0:3, tak nemáte co ztratit, jdete do toho o život! To stejné ale bylo i dnes za stavu 3:3, pointa je stejná. My jsme nic neměnili, hráli jsme svoji hru, hráli jsme výborný hokej s Hradcem. Jenom jsme to bohužel nedokázali.“

Zatrnulo vám při zranění Petra Gewieseho hned ve třetí minutě?

„Koukali jsme, že to asi bude něco vážnějšího. Doufáme, že bude v pořádku co nejdříve a co nejrychleji se pak zase zapojí do procesu.“

Vítkovice - Mountfield HK: Gewiese schytal puk do ledvin a plival krev Video se připravuje ...

I trenér Miloš Holaň říkal, že měl fazonu, v play off byl nejproduktivnějším hráčem vašeho týmu (0+9). Chyběl moc?

„Každý hráč, co nám chybí, je cítit. Měli jsme výbornou sezonu, výborně poskládané lajny, tým, perfektní partu. Dokázali jsme se vůlí dostat v semifinále zpátky, ale bohužel, je to pryč.“

Brankář Aleš Stezka chytil v 53. minutě za stavu 1:1 trestné střílení Aleše Jergla. I trenér říkal, že vám tím dal novou šanci zápas urvat?

„Samozřejmě. Aleš nás držel celou sezonu, celé dvě sezony. Je to nadprůměrný gólman, neuvěřitelné, jak nás držel. V sezoně, i v play off. Klobouk dolů před ním, co vše dokázal pochytat a jak nás držel.“

Vítkovice - Mountfield HK: Kovář fauloval Jergla, ten pak nedal trestné střílení! Video se připravuje ...

Podobně třeba i Lukáš Krenželok? Co říkáte na to, co předváděl ve 39 letech?

„Klobouk dolů! Já jsem s ním měl možnost hrát už v Liberci, když mi bylo sedmnáct, osmnáct. Byl to jeden z mých mentorů, měl jsem tu čest s ním hrát v lajně v Liberci, i tady. Klobouk dolů. Je to neuvěřitelné, jak bojoval. Strašně si ho vážím jako hokejisty, i člověka. Neuvěřitelný bojovník a hokejista.“

Říká se, že velká vítězství se rodí z velkých proher. Máte v tuhle chvíli povědomí, zda vítkovické jádro zůstane a navážete v další sezoně?

„To nemám tušení. Teď je brzy, teprve jsme skončili. Tým se asi bude nějakým způsobem budovat, někdo nový stoprocentně přijde, někdo z nás třeba odejde. To je hokejový život.“

Vy jako kapitán potáhnete Vítkovice i dál?

„Jak už jsem řekl. Změny se stávají, uvidíme, co nám přinesou zítřky.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE