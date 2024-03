Chemici zabodli kopí. Litvínovu trval velký obrat tři minuty

Dělali jsme, co jsme mohli, dopadlo to jako vždycky. To si mohli říkat hosté z Plzně. Nic na tom, že základní část zakončili bídně a pětkrát po sobě nebodovali. Přebujelé play off dává šanci každému a na Indiáni příležitost cítili. Věděli, že můžou jen získat. Zabodli kopí do ledu a vyzvali: Boj! Po čtyřiceti minutách měli k vítězství blíž oni. Pak začali bodat domácí.

„Je těžké to skousnout. Dvě třetiny slušné, přišly dva výpadky. Litvínov je ofenzivně laděné mužstvo, dokázali toho využít,“ vracel se Miroslav Indrák. Pod Krušnými horami se nehrál hokejíček k pokoukání, byl to urputný a dost nervózní zápas od samého začátku. Západočeši věděli, co potřebují. Hrát účelně, zarýt se soupeři pod kůži, rozhodit ho, brnkat na nervy. U některých Krušnohorců se jim to i docela obstojně povedlo, i když kolikrát stačilo velmi málo.

Půtek se rozdmýchalo od začátku dost. Jako první vyzval Jakub Lev k bitce Nicolase Hlavu. Zanedlouho se před plzeňskou brankou mydlil chumel hráčů. Takové situace se pravidelně opakovaly a rozhodčí si zvali kapitány na kobereček. „K play off to patří, každý chce vyhrát a nenechat druhému ani metr ledu,“ mínil Indrák.

Pro Plzeň bylo důležité, že se do sestavy vrátili Lev a Adrián Holešinský. Tim Söderlund si zahrál už v závěrečném duelu dlouhodobé soutěže s Libercem. Dal hned gól a na Hlinkově stadionu otevřel skóre. Dvě třetiny Indiáni krotili útočnou jízdu Litvínova velmi zdařile. Domácí se dlouho nedokázal zapnout na potřebný mód, největší neplechu tropila Indiánům čtvrtá lajna, která taky zařídila vyrovnání.

„Byla to odměna za naší práci, kterou jsme v první a druhé třetině předvedli. Miluju tyhle zápasy, kdy se bojuje, kdo do toho dá víc, vyhraje,“ řekl jeho autor Pawel Zygmunt. Plzeň ještě jednou vedla. Jenže zvrat ve třetí části ji stál zápas. Za tři minuty a tři sekundy dostala tři góly. „Špatně bylo, že zápas rozhodla standardní situace po buly, pak využitá přesilovka, to byl hrozně těžký moment. Emoce jsou velké, ale musí se to držet na uzdě, aby nedocházelo k hloupým faulům,“ vracel se trenér hostů Petr Kořínek.

Litvínovské trápení uťal Petr Koblasa, jehož střelu neutěsnil plzeňský gólman Hlavaj mezi betony a puk propadl za čáru. Jako by zazněl startovní výstřel. Tohle chemikům hodně pomohlo. Po minutě se vrhl střemhlav proti brance Ondřej Kaše. Hlavaj mu skočil pod nohy a byl vyloučen za podrážení. Početní výhodu využil po sedmi sekundách Liam Kirk.

„Byly tam situace, které jsme si špatně rozebrali. Šance byly na obou stranách, skvěle nás držel gólman. Kdybychom dali na 3:1, bylo by to taky o něčem jiném. Musíme se z toho poučit. Litvínov neměl co ztratit, dupali do toho a povedlo se jim zápas otočit,“ hodnotil Indrák.

Ale V Litvínově nezazněl zvon vítězství, ani se neděkovalo málem do pozdních hodin. „Vítězství v prvním utkání je cenné. Nevím, jestli důležité, protože nejdůležitější je vyhrát sérii. První třetina je za námi, další před námi, a to s velmi kvalitním soupeřem. Naprosto se smazaly rozdíly ze základní části.“ připomněl litvínovský kouč Karel Mlejnek. Jedna šichta skončila, další přijdou.