Orsava po vítězném gólu: Představy, že vedeme 2:0 na zápasy, necháme vám…

Bude jednoduché zůstat po první výhře na zemi a jít si pro druhé vítězství?

„Jdeme do toho s pokorou. Sice jsme napoprvé vyhráli, ale ono se to mohlo přiklonit zrovna tak i na jejich stranu. Je to jen první zápas, ve čtvrtek se začne znovu za stavu 0:0.“

Nicméně představa, že domů vezete náskok 2:0, je asi hodně zajímavá, nebo ne?

„Představy necháme vám… (usmívá se) Tohle nás nezajímá, zajímá nás jen další zápas. Ale samozřejmě se pokusíme urvat i druhé utkání.“

Rozhodli jste dobře sehranou přesilovkou v nastavení a i výbornou clonou před brankářem Králem…

„Určitě. Byla tam od nás skvělá clona před brankářem, který neviděl vůbec nic. Snažil jsem se to nějak trefit, viděl jsem, že brankář nic nevidí, tak jsem rychle vystřelil a naštěstí to prošlo.“

Vítězství jste si zasloužili, šli jste si aktivní hrou pro výhru, souhlasíte?

„Chtěli jsme takhle hrát. Snad nám to takhle půjde i ve čtvrtek. Na druhou stranu, bylo tam i dost nepřesností, kolikrát nám puk přeskakoval hokejky. Nějaké akce jsme kvůli tomu nedokončili, nebo jsme je mohli vyřešit jinak. Určitě budeme chtít v dalším utkání začít ještě líp.“

Měli jste v plánu zaskočit domácí hodně ofenzivní hrou?

„Neřekl bych přímo zaskočit. Soustředili jsme se na náš výkon, chtěli jsme hrát hlavně zodpovědně z obrany a trpělivě čekat na gólovku. Něco jsme si tam vytvořili, ale nepodařilo se nám to proměnit. Měli jsme i trochu štěstí.“

Přišlo mi, že jste velmi často stříleli na Daniela Krále přesně ve chvíli, kdy před něj dorazil clonící hráč. Je to tak?

„Jo, v dnešní době jsou brankáři výborní. Pokud střelu vidí, málokdy skončí v brance. Clona je víc než půl gólu. Jakmile hráč stojí před bránou, gólman si puk musí hledat, někdy ho ztratí z dohledu, a když se ve správnou chvíli vystřelí, je větší pravděpodobnost, že puk skončí v bráně.“

Liberec často vypadal, že neví co si s vaší hrou počít. Defenzivní část hry hodně chválil i váš brankář Branislav Konrád…

„Braňo nás v důležitých momentech podržel a my se snažili hrát vzorně z obrany. Napoprvé se nám to povedlo a do značné míry i díky Braňovi. Ve druhém zápase to snad bude stejné.“

Jak jste prožíval zásadní moment při uznaném a následně odvolaném libereckém gólu ve třetí části?

„Bylo to hlavně dlouhé, ale chápu, že je potřeba to správně vyhodnotit. Věřím, že to bylo správně vyřešené, do Braňa najel jejich hráč, z našeho pohledu nebylo moc co řešit. Zaplaťpánbůh to zůstalo 0:0 a pak se šlo do prodloužení.“

Očima kouče Jana Tomajka „Vyrovnaný zápas, rozhodl jeden gól. Odehráli jsme výborný zápas, Liberci jsme se vyrovnali v bruslení, což je asi jejich největší síla. V tom jsme dnes byli dobří a díky tomu dnes vyhráli.“