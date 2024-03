Emoce gradují. Hlava: Faul Lva? Nic říkat nechci... Hra Plzně? Taky nic

Rázně zavelel k výhře. Odvážná střela Nicolase Hlavy z 13. minuty po zákroku plzeňského Samuela Hlavaje našla cestu ke skórujícímu Davidovi Kašemu, oba si role vyměnili při trefě na 3:0. Verva urvala druhý skalp Indiánů v předkole play off extraligy a na západ Čech pojede s komfortním náskokem. Přesto se dá očekávat pokračování vypjatého boje. „Je jen na nás, jak to ustojíme, abychom byli platní,“ řekl k emocím dvoubodový Hlava. Faul Jakuba Lva ze závěru utkání komentovat odmítl.

S čím jste do druhé partie vstupovali?

„Řekli jsme si, že chceme urvat další vítězství, což se nám povedlo. Jsme za to rádi. Je zase čas připravit se na další zápas.“

Určitě jste chtěli začít lépe než při prvním duelu série.

„Samozřejmě jsme si ke vstupu do utkání něco řekli. Hlavně nám vyšel plán, že jsme zase vyhráli. To je pro nás obrovsky důležité. Jsem rád, že jsme dvou domácích zápasů využili. Je to klišé, ale říká se, že poslední krok je nejtěžší. Do dalšího utkání půjdeme s pokorou, ale taky s nějakým sebevědomím. Chceme vyhrát.“

Jak si pochvalujete vzájemnou spolupráci se sourozenci Kašovými?

„Jsem rád, že si rozumíme. Je tam chemie. Kluci ji spolu mají asi větší, ale zapadl jsem k nim, dostal jsem prostor s nimi hrát. Užívám si každý zápas. Hráli jsme spolu párkrát už v mládeži, věděli jsme o sobě a průběžně se sledovali, takže jsme si nemuseli dlouho zvykat.“

Podařilo se vám znovu výrazně promluvit do zápasu, jste spokojený?

„Vzhledem k ice timu a jak jsme nasazovaní, se to od nás očekává. Samozřejmě se na nás asi soupeři připravují, chtějí nás nějakým způsobem rozhodit. Je jen na nás, jak to ustojíme a vydržíme, abychom byli platní.“

Takže se vás Plzeň snaží dostat z komfortní zóny?

„Něco tam cítit je. Je to plné emocí, ale to je play off, patří to k němu. Člověk to očekává. Musíme být silní v hlavách, soustředit se na náš výkon a na to, co nás zdobí. Nenechat se vyvést z míry.“

Oceníte v tomto směru práci rozhodčích?

„Nastavili laťku tím, že nás upozornili předem. Za šarvátky chtěli okamžitě vylučovat, a bylo to tak. I tím se zápas uklidnil, ale i tak měl play off parametry. Čím víc se jde do závěru, tím víc emoce gradují.“

Nejvýrazněji při ostrém faulu Jakuba Lva na Janise Jakse. Co byste k němu řekl?

„Nechci k tomu nic říct.“

A k plzeňskému hokeji?

„Taky ne…“

Musíte se v sérii emočně krotit?

„Snažím se držet, ale zase na druhou stranu si nenechám sr*t na hlavu. Je to prostě klasické play off.“

Góly, u kterých jste byl, vznikly po příhodných odrazech. Váš pohled?

„Víme, že v play off je potřeba dávat špinavé góly, tlačit se se vším do brány. To se snažíme dělat. Liam (Kirk) tentokrát dvakrát parádně zakončil, musíme s pokorou pokračovat dál.“

Co říkáte na Britův výkon v sérii? Už je na třech trefách.

„Hraje dobře. Je to ofenzivně laděný útočník, má v sobě rozeného střelce. V situacích dva na jednoho vezme na sebe, vystřelí, věří si. Klobouk dolů před ním, jak hraje. Jen si přeju, aby mu to vydrželo co nejdéle, a dařilo se i celému týmu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:20. D. Kaše, 23:49. Kirk, 29:12. Hlava, 52:00. Kirk Hosté: 37:24. M. Soukup Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel (A) – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss, Mertl, Holešinský – Indrák, Lev, Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Lhotský, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4717 diváků

