Chemičtí bratři vyhlíží postup. Po sedmi letech čtvrtfinále na dosah

Úkol zněl jasně, začít líp než v prvním duelu. Byl to Liam Kirk, který zvedl pomyslnou pochodeň. Napřed měl dvě slibné šance, kdy zlehka projel plzeňskou obranou až před plzeňskou klec, ale Samuela Hlavaje ještě nepřechytračil. Nakonec se trefil dvakrát. Skóroval ve čtvrtém zápase po sobě, z toho celkem třikrát během dvou utkání předkola proti Plzni.

„Je moje práce, abych byl produktivní v útoku. Snažím se hrát svou hru a odvádět to nejlepší. V play off jsou góly ještě důležitější. Na to se soustředím a jsem rád, že se mi povedlo nějaké příležitosti připravit nebo zužitkovat. V prvním utkání jsme se zprvu trápili, tentokrát to už bylo jiné,“ pokračoval Kirk.

Žádná mlátička to tedy nebyla, ale Litvínov šlapal spolehlivě od začátku. Po Kirkových náletech se jako první ujalo souznění litvínovských „Chemical Brothers“ s Nicolasem Hlavou. Ondřej Kaše prohodil puk z obranného pásma, Hlava ho poslal od pravého hrazení na opačnou stranu, kde stál David Kaše. Z téměř nulového úhlu zaparkoval perfektně kotouč do odkryté brány a v 8. minutě poslal Vervu do vedení. Mezitím se dočkal poprvé Kirk, pak si chemické bratrstvo role vyměnilo. Pálil mladší Kaše, za Hlavaje dorážel Hlava.

„Myslím si, že jediný rozdíl spočíval v tom, že jsme si vzali vedení na svou stranu,“ srovnával s první bitvou trenér domácích Karel Mlejnek. „Mrzí nás branka na 3:1, jíž jsme si utkání zkomplikovali. Soupeř pak měl velké gólové příležitosti a sahal po snížení. S přispěním vynikajícího Tomka jsme to však ustáli a zápas dotáhli k vítězství,“ řekl.

Čekali byste, že plzeňští rafani budou zase trhat a kousat. Na Litvínov tohle přece nejvíc platilo. Pár strkanic rozpoutali, jenže rozhodčí hodně brzy dali rázně najevo, že tohle trpět nebudou. Navíc před brankou se Indiáni šťouchali spíš až ve chvíli, kdy se přerušila hra. Jinak se do minového pole moc často nepouštěli.

„Litvínov se ujal vedení, rozhodl ve druhé třetině druhou a třetí brankou. Podařilo se nám snížit, byly tam náznaky, jenže domácí využili šance, zatímco my se v zakončení trápíme. Vstřelili jsme jeden gól, to je strašně málo,“ hodnotil plzeňský náčelník Kořínek.

Z jeho kmene dokázal Vervu dlouho pořádně pozlobit jen útok Jakuba Lva se Söderlundem a Indrákem. Plzeň nakopl až úder čtvrté lajny na konci druhé části, kdy Marek Soukup svým premiérovým zásahem vyčistil Tomkův vikýř. Hosté vycenili zuby, jenže tohle bylo poslední zařvání.

Lev se předvedl jako zlobr. U mantinelu fauloval Jakse, pak se ještě pobil a následný trest do konce zápasu připravil hosty o šanci na zvrat. Ale byl to i signál, že dvěma zápasy série ještě nekončí. „Čeká nás urputná bitva, víme to. Minulost je jasná, loni v Liberci prohrávala Plzeň 0:2, ale nakonec doma dvakrát vyhrála. Musíme se připravit,“ předeslal kouč Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:20. D. Kaše, 23:49. Kirk, 29:12. Hlava, 52:00. Kirk Hosté: 37:24. M. Soukup Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel (A) – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss, Mertl, Holešinský – Indrák, Lev, Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Lhotský, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4717 diváků

