Z 0:4 na 4:4! Energie zázračně vstala, Gulaš ji pak sejmul: Byla to bojácnost

Z jasného zápasu bylo drama. Energie vstala ve třetí třetině z mrtvých a vyrovnala z 0:4 na 4:4. Obrat však dokonat nedokázala. Domácí vysvobodil v nastaveném čase druhým gólem večera Milan Gulaš. Motor vyhrál 5:4 po prodloužení a vede 2:0 na zápasy. „Pár takových utkání už jsem zažil. Pro fanoušky to muselo být strašné. Jsme ale strašně šťastný, že se nám to v prodloužení podařilo zvrátit,“ oddechl si kapitán domácích.

Nakonec si mohli Jihočeši vychutnat oslavy se zaplněnými tribunami. Jáchym Kondelík si podržel obránce na zádech, přihrál Gulašovi, a ten už se postaral střelou z první o zbytek. „Byl to fajn pocit. Zavřel jsem oči, snažil jsem se nasměrovat puk na přední tyčku a padlo to tam,“ popisoval veledůležitý gól už usměvavý zkušený útočník.

Ještě pár minut nazpět mu ale příjemně nebylo. Motor mířil za pohodlným vítězstvím, jenže ve třetím dějství prožil horor. Karlovy Vary předvedly povstání, jaké už nikdo v Budvar areně nečekal. Dokázaly se vymanit z velké krize, prohrávaly ještě po druhé pauze 0:4. K návratu sebevědomí stačil první gól, který vstřelil Filip Koffer. Následně se rozjela gólová nadílka pro Západočechy a noční můra pro domácí.

„Byla to bojácnost o výsledek. V některých situacích to bylo evidentní. Samozřejmě když se od vás odkloní trochu štěstí, dostanete góly, které jsme inkasovali my. Nebylo to nic lehkého a museli jsme si k tomu po třetí třetině něco říct. Nakonec jsme to ale zvládli. Musíme se z toho poučit a hodit za hlavu,“ vysvětloval Gulaš.

Budějovicím nepomohl ani oddechový čas, který si po kontaktní brance na 3:4 vzal trenér Ladislav Čihák. Jeho svěřenci, kteří celý zápas sršeli sebevědomím, byli najednou opaření. Vyrovnání viselo ve vzduchu. A přišlo. Necelé tři minuty před koncem šťastně prostřelil Dominika Hrachovinu Tomáš Rachůnek.

„Dali jsme dva rychlé góly, které nás nakoply. Pak už jsme si řekli, že nemáme co ztratit a napadaly nám tam další dva. Nesmírně si ceníme toho, že jsme dokázali utkání srovnat. Musíme na to navázat v sobotu ve Varech,“ přál si útočník Rachůnek.

Přitom po téměř 50 minut hry to vypadalo, že na ledě je pouze jedno mužstvo. Domácí hostům ukázali, jak nakládat s početními výhodami. Dokázali proměnit hned tři. Navíc každá z dalších čtyř smrděla gólem a Západočeši v nich byli kolikrát jak na kolotoči. Jediné co stíhali, bylo pozorovat přesné kombinace. Speciálně poskládaná formace ve složení Štencl, Gulaš, Harris, Pech a Kondelík byla k nezastavení.

„Popravdě čekali jsme na takovou formu celou sezonu. Trochu se přesilovkové složení promíchalo. Takhle pospolu jsme více méně předtím nehráli. Sedlo si to, rozhoduje kreativita. Nikdo nemá pevné místo a dokážeme využít každou šanci. Je to hlavně velký bod, který bude rozhodovat v dalších zápasech,“ pochvaloval si Gulaš.

Nutno dodat, že Západočeši Jihočechům výrazně pomohli. Většinu přesilovek jim darovali zbytečnými fauly, které v daný okamžik absolutně nic neřešily. „Musíme se zamyslet nad pasáží ve druhé třetině, která byla otřesná. Fauly pramení z chyb, které nasekáme. Budějovice mají v sérii výborné přesilovky a my jim je nesmíme dopřávat tak často,“ dodal Rachůnek.

