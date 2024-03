Hrdina Litvínova? Vojín Jurčík: Gól jsem ani neviděl. Kaše stále bez bodu

Byl to trochu náhoďák. V 76. minutě Ondřej Jurčík si nabruslil na kruhy, překonal Milana Kloučka a vystřelil Litvínovu postup do čtvrtfinále. Chemici zvítězili ve třetím utkání předkola na ledě Plzně 2:1 v prodloužení a příště si to rozdají s Kometou. „Ani jsem ten gól neviděl, jen jsem zahlédl jejich brankáře, jak zaklonil hlavu, koukl za sebe a viděl, že tam puk je. Měl jsem hlavu dole a jen vystřelil na bránu,“ líčil klíčový okamžik série střelec vítězné branky.

„Abdy (Jindřich Abdul) nahazoval puk kolem mantinelu, jejich hráč ho chtěl dát ven. Byl tam Marek Baránek, jen to přiťukl placírkou, já si kotouč sebral na středu. Koukal jsem doprava a viděl, že tam byl Abdy, ale vystřelil jsem a naštěstí to padlo a jsem hrozně rád,“ popisoval rozhodující okamžiky.

Bylo až symbolické, že první postup v sérii play off po devíti letech vystřelil Vervě pamětník litvínovského tažení z roku 2015, zakončeného titulem. Jurčík ovšem mezitím působil taky v Mostě, Litoměřicích a Sokolově. Hrdiny velkých momentů se stávají neznámí vojíni, kteří dosud byli v zákrytu, tak už to chodí. Tentokrát se stal hrdinou dne Jurčík, jenž se za celou základní část trefil všechovšudy čtyřikrát.

Naopak nejproduktivnější litvínovský hráč v základní části a nejvytíženější člen týmu v play off Ondřej Kaše v play off ještě nebodoval. Ovšem po faulu právě na něj vyfasoval v nastavení Jakub Pour dvojitý menší trest a v následné přesilovce po 64 sekundách padl vítězný gól série. Plzeň přitom ještě předtím hrála v početní převaze dokonce pět minut.

Janis Jaks dostal v 58. minutě trest do konce utkání poté, co sundal Jana Schleisse podobným způsobem, jako právě jeho ve druhém utkání plzeňský Jakub Lev. Až na to, že lotyšský bek si na kapitána domácích vyšlápl na otevřeném ledě. Schleiss nejprve zůstal ležet a do kabiny mu museli pomáhat. Nicméně Indáni dlouhou výhodu nevyužili. Při následném vyloučení Poura za zákrok vysokou holí udeřil Litvínov.

„Bylo hodně věcí, které rozhodly. Šli do nás každý zápas, chtěli provokovat. My jsme se to snažili ustát, rozhodnout v přesilovkách a dobře ubránit oslabení, což se myslím povedlo. Ve třetím zápase to vlastně rozhodlo taky,“ pokračoval Jurčík.

Ale jinak se tentokrát hrálo dost opatrně, čemuž napomohly úvodní dva rychlé góly. Po 76 sekundách hry otevřel skóre plzeňský pbránce Martin Bučko, půl minuty poté však domácí připravil o vedení z brejku Andrej Kudrna. Dalších téměř 74 minut hry už nepadlo nic.

„Naštěstí jsme střídání na jejich gól hned odpověděli, to bylo asi nejdůležitější. Já jsem tušil, že to bude o jednom gólu, protože nikdo to nechtěl otevřít. Všichni to tak v play off budou hrát, nikdo nebude chtít udělat chybu. Každý měl stavem 1:1 trošku svázané ruce. Zápas tak nějak plynul a rozhodne takováhle střela,“ pousmál se autor rozhodující trefy.

Skvělí byli oba brankáři. Litvínovský Matej Tomek a Milan Klouček, který se do plzeňské branky postavil poprvé. Indiáni padli ve třech zápasech, tedy v nejkratším možném čase. „Ale musím vyjádřit respekt soupeři. Byla to velice těžká série, Plzeň předváděla tvrdý a fyzický hokej, což nebyla náhoda. Dovedli se připravit. My jsme první dvě třetiny úvodního zápasu nebyli ještě úplně v play off, nýbrž ve smutku, že jsme nedosáhli přímého postupu do čtvrtfinále. Žádý zápas nebyl jednoduchý,“ shrnul po postupu litvínovský trenér Karel Mlejnek.

