Štencel po postupu: V play off se hraje ledě i mimo něj. Další zápas už nechtěl

Na modré čáře řídí jako jediný obránce smrtící přesilové hry Českých Budějovic. Jan Štencel si připsal ve třetím duelu dvě gólové přihrávky a v sérii jich dohromady nasbíral pět. Výrazně tak pomohl k vítězství 3:1 a k postupu přes Karlovy Vary do čtvrtfinále. „Naštěstí jsme si podrželi výhodu domácího prostředí, kde jsme získali dva důležité body. Jeli jsme do Varů s tím, že to chceme urvat,“ vyprávěl spokojeně produktivní obránce.

Nakonec vítězství v sérii 3:0 a postup do čtvrtfinále. Ideální scénář?

„Byla to náročná série. Stála nás spoustu sil. Věděli jsme, že Vary budou hrát nepříjemný lítavý hokej, což se potvrdilo. Naštěstí jsme si podrželi výhodu domácího prostředí, kde jsme získali dva důležité body. Jeli jsme do Varů s tím, že to chceme urvat, abychom nemuseli hrát zítra. Povedlo se to, takže jsme spokojení.“

Rozhodující byly hlavně početní výhody. V čem bylo jejich kouzlo?

„Věřím, že je to dobrým tréninkem. Pilujeme je, koukáme na video a snažíme se je zdokonalovat. V sezoně byly části, kdy nám to úplně nelepilo. Teď nám to naštěstí sedlo. Kluci výborně pálili. Přišlo to v pravou chvíli. Pomohli jsme si jimi a byl to důležitý prvek v naší hře.“

Klíčové bylo asi zvládnutí druhého domácího zápasu, kde jste vedli 4:0 a nakonec vyhráli až 5:4 v prodloužení.

„Řekli jsme si, že takové utkání už si musíme pohlídat. Zaprvé by nás to mohlo stát sérii, za druhé nám to bere síly a zbytečné nervy. Na druhou stranu je to zkušenost. Tým takové situace posílí. Utvrdilo nás to v tom, že sílu pořád máme.“

Jak moc komplikovalo situaci, že v sérii jste měli hned tři hráče, kteří dostali trest do konce utkání?

„Musíme s tím počítat. Bohužel je to play off. Hraje se jak na ledě, tak mimo něj. Zase se ukázali jiní kluci. Sestava se nějak zalepila. Od toho jsme tým, aby zaskočil jeden za druhého."

Vy osobně jste si za tři zápasy přispal pět asistencí. To je v play off na obránce slušný počin.

„Bylo to hlavně těmi přesilovkami. Měl jsem v nich čtyři body. Je jedno, kdo je sbírá. Důležité jsou tři výhry, které máme v celkovém skóre. Teď se na osobní statistiky nehraje. Hraje se na to, abychom postoupili dál, a to se nám povedlo. Vůbec na to nehledím. Jsem rád, že tím týmu můžu pomoct, ale hlavní jsou výhry.“