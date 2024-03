Pařík po postupu přes Vítkovice: Že nehrál Lakatoš? Můžeme být jen rádi

Nejdivočejší moment pro Lukáše Paříka v Ostravě? V 51. minutě si soupeřovo vyhození v oslabení málem srazil do brány. „Já byl v klidu, ale trenérovi podle mě vyskočilo srdce z hrudníku,“ usmíval se mladý gólman. „Odskočilo mi to od hokejky, ale viděl jsem, že trajektorie puku jde do boku branky. Byl jsem, nechci říct úplně v klidu, ale byl jsem klidnější, než kdybych viděl, že mi to letí na branku.“

Dají se popsat pocity z postupu?

„Jsme rádi, že jsme postoupili do dalšího kola. A hned pro nás začíná příprava na další.“

Pro vás osobně byly zápasy proti Vítkovicím jaké?

„Bylo to vlastně moje první play off, co jsem měl v extralize. První zápas byla trošku nervozita, ale pak už jsem se připravoval normálně jako na každý jiný zápas.“

Týmový výkon byl dominantní, souhlasíte?

„Souhlasím, kluci hráli skvěle jak do útoku, tak do obrany. Někdy mi tam pár puků vypadlo, ale naši obránci to byli schopni odpálit do bezpečí.“

Nebyl jste pod palbou střel, je to těžší pro gólmana?

„Je to samozřejmě těžší. Lukáš Klimeš tam má iks zákroků a já třeba minulý zápas jednu celou třetinu jenom stál. A pak najednou ve třetí třetině na vás jde asi sedmnáct střel, to je trošku těžší. Ale není to nic, na co bych nebyl mentálně připraven.“

V hře pěti proti pěti jste nedostali ani jednu branku. I to svědčí o síle týmu?

„Asi hrajeme dobře do obrany. (usmívá se) Jak jsem zmiňoval, do obrany jsme odehráli skvělou sérii. Moc střel na mě vážně nešlo, dokázali jsme soupeře zamknout v jejich třetině a to mi strašně usnadnilo.“

O druhou nulu v řadě za sebou jste přišel na konci, ale při postupu to asi nemrzí?

„Mrzí i nemrzí. Mrzí v tom, že bych si rád připsal další čisté konto. Nemrzí, že nemusím nic platit do kasy.“

V závěru jste se chtěl pokusit o gól přes celé hřiště? Nebo jste chtěl puk jen vyhodit?

„Chtěl jsem se pokusit. Bylo to zbytečné, musím to v těchto situacích jenom podržet, nic zbytečně neriskovat, to byla hloupost z mojí strany. Příště to musím jen podržet, zmrazit, nechat si v klidu buly a pokračovat.“

Určitě máte jako brankář načtené všechny protivníky. Oddychl jste si, že v sérii nehrál Dominik Lakatoš, se kterým se znáte ještě z Liberce?

„Potkal jsem ho v Liberci, když jsem tam byl druhý rok a chodil jsem trénovat s A týmem. Trošku bych věděl, co od něj očekávat, kdyby nastoupil. Ale nenastoupil, bylo to jejich rozhodnutí a my za to můžeme být asi jen rádi.“

Chytáte v masce z Litomeřic, nebyl čas na novou?

„Asi to nějak úplně neřeším. Jsou gólmani, kteří jdou do jiného týmu a hned musí mít novou výstroj, ale já to neřešil. Pro mě jsou Litoměřice tým, ve kterém jsem začal sezonu a jsem vlastně rád, že ho můžu reprezentovat a díky tomuto týmu jsem se vyšvihnul až sem. Tu masku nosím s velkou hrdostí.“

Přicházel jste do Hradce jako výpomoc, oba zkušenější brankáře Lukáše a Laurikainena jste přechytal. Věřil jste si?

„Dostal jsem šanci, důvěru a hned v prvním zápase se mi podařilo vychytat čisté konto. Tím jsem si asi důvěru získal a dávali mi další a další šance. Snažil jsem se každý zápas hrát naplno, abych je nezklamal.“

Když jste jel do Ostravy, nevyskočila vám vzpomínka na juniorský šampionát před čtyřmi lety, který nevyšel úplně podle představ?

„Vždy, když jsem tady přijížděl, se vzpomínky vrátí. Zápas proti Americe před vyprodanou halou. Prohráli jsme tuším 4:5 v prodloužení, ale atmosféra byla skvělá. Vrací se mi to a je to strašně hezká vzpomínka, i když s trošku smutným koncem. Vzpomínky jsou ale nádherné.“

Díváte se už, na koho v dalším kole narazíte? Preferoval byste Pardubice, nebo Spartu?

„Soupeř jako soupeř, nemůžeme žádného podcenit. Ať už to budou Pardubice, Sparta, nebo náhodou Třinec či Kometa, stát se může cokoliv... Každý soupeř bude těžký a nemůžeme ho podcenit.“

