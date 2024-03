Birner o probraných Tygrech: V týmu je najednou úplně jiný život!

V Olomouci jste po oba dny předvedli perfektní týmovou práci. Jak těžké bylo udolat domácí výběr s dvěma mečboly?

„Když jste na pokraji konci sezony, bojujete o život. V sobotu jsme to uválčili, ale situace se tím nezměnila. Byli jsme na tom stejně jako před třetím zápasem. Po dvou domácích zápasech jsme si k tomu něco řekli, v týmu je najednou úplně jiná atmosféra, jiný život.“

Cítili jste, že máte od prvních minut navrch nad Olomoucí? Domácí stále jen dotahovali.

„Dali jsme rychlý gól, oni měli taky svoje šance. Dávid (Hrenák) nás tam v několika situacích podržel, kvalitní gólman je vždycky základ úspěchu.“

Teď už to uhrajete doma?

„My jsme šťastní a vděční, že jsme si tu vybojovali šanci pátého zápasu. Víme, co nás k němu dovedlo. Musíme jít do toho v úterý úplně stejně naladění, věřím tomu, že když předvedeme stejný výkon jako v Olomouci, máme velkou šanci.“

Řekl byste, že po odvetách na Hané máte nad soupeřem navrch?

„To mi úplně nenáleží hodnotit. Olomouc hraje pořád velice kvalitní hokej, je to strašně zkušený tým. Ti kluci mají moc a moc zápasů v téhle lize, je to znát. Dobře vědí, jak se tahle utkání hrají a velké situace v nich. Hráli jsme čtyři utkání v pěti dnech, týmy jsou navzájem docela načtené. Něco změnit ze dne na den je velice složité. My se snažíme koukat hlavně sami na sebe, abychom dělali svoji práci dobře. Kluci, co na oslabení chodí, odvádějí fantastickou práci. Nasazují do toho svoje zdraví, při blokování střel jdou na hranu strašně velkého rizika. Když tohle střídačka vidí, týmu to dodává strašně moc energie.“

Domácí porážky vám paradoxně pomohly v tom najít sebe samotné? Je dost vidět, jak jste se společně semkli.

„To je trochu na polemizování. Do předkola jsme šli s vědomím, že víme, co nás čeká. Možná nás trochu svázala tíha daného okamžiku. Že teď je to tady. Náš tým je mladý, vůbec nejmladší v lize. Spousta kluků nemá zkušenosti s velkými bitvami. Jak jsem řekl, semlela nás spíš tíha okamžiku. Řekli jsme si: O. K., jsme tady, musíme dva zápasy vyhrát. Možná to z nás malinko spadlo. Ale hlavně jsme naprosto změnili mentální nastavení a já věřím, že nedělí to nekončí.“

Pro Liberec je určitě důležité, že gólová hrozba nyní hrozí odkudkoli, což platí i pro vás a Michala Bulíře. Souhlasíte?

„Asi jo. Ale já už říkal několikrát, moje role je letos malinko jiná, než bývala v minulých sezonách. Vím to. Na druhou stranu, v play off potřebujete mít dvacet lidí. Když se podíváte na ostatní série, najednou vám dávají góly hráči, o nichž v základní části moc vědět nebylo. To je síla úspěšných týmů a kouzlo play off.“

Odhadnete vývoj úterního duelu?

„Je to padesát na padesát. Jak říkám, jsme vděční za šanci hrát pátý zápas. Teď potřebujeme rychle zvládnout cestu domů, malinko si odpočinout a správně se nastavit na pátý zápas.“

Očima Lukáše Nahodila, útočníka Olomouce Věříme, hrabeme. Snad se nám to vrátí v pátém zápase „Ani jsem nevěděl, že jsme u nás doma prohráli sedm posledních zápasů. Kdybych znal důvody, odpověděl bych… Nedokážu říct, bohužel. My každopádně pořád věříme, hrabeme a já věřím, že se nám to vrátí v pátém zápase. Dnešní zápas byl každopádně těžký, pro mě šíleně náročný. Hned po pěti vteřinách mého střídání jsme lovili puk z naší sítě a po mé chybě. To bylo něco hrozného, nejhorší možný scénář. Zaplaťpánbůh mi pak kluci pomohli a zlepšovalo se to. Při mém gólu jsem hledal někoho před bránou, ale zavřely se mi všechny možnosti. Gólman (Hrenák) mi tam vystrčil hlavu, tak jsem to zkusil, chtěl jsem to poslat o masku nebo o záda, jakkoli o něj a padlo to tam. Bohužel gól nakonec nic neřešil. Měli jsme nějaké přesilovky a jednou z možností, proč nám nešly, může být, že nás mají trochu načtené. Liberec má zkušené hráče, Tomáš Filippi tam dvakrát perfektně přečetl naše nahrávky při pět na tři. Máme jeden den čas podívat se na to a zkusit vymyslet něco nového, abychom je překvapili a přesilovkami si pomohli trochu víc. Bohužel musím říci, že Liberec brání naše přesilovky dobře. Ale my máme dobré hráče a věřím, že něco vymyslíme. Podobné je to s vhazováním, hrají je fakt dobře. Víme, že dlouhodobě mají bule úspěšné, hledáme na to recept. Já na ně dnes recept nenašel, musím se na to podívat a přijít s něčím trochu jiným.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:02. Nahodil, 27:32. Rutar, 46:34. Škůrek Hosté: 01:05. A. Najman, 24:42. Kel. Klíma, 35:05. Birner, 41:21. Bulíř, 59:20. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: Sedláček (Frgál) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, Macuh, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř, Hawryluk (A) – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Rozhodčí Cabák, Stano – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc

