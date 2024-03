Podlešák: Hrát za Spartu? Každej tě zmydlí. Na Vsetíně házeli chcanky

Jako sparťanský odchovanec a vítěz jejího posledního titulu ve zlaté éře ví dokonale, co znamená unést tlak a hrát za největší - a taky nejvíc nesnášený klub v Česku. Hostem Zimáku byl Martin Podlešák, dnes úspěšný hokejový agent a zástupce českých hvězd v NHL. A to i těch vycházejících. Namátkou třeba Daniela Vladaře, Lukáše Rouska nebo Matyáše Šapovaliva.

S tím, jak začíná play off, bude muset Sparta znovu odrážet pochyby. Ano, Pardubice jsou hlučné, v hokejovém prostředí spustily povyk ohledně odvolání Václava Varadi, dráždí obřím rozpočtem. Ale Sparta je pořád ten klub, který by měl vyhrát tituly, a nevyhrává. A u nejtěžších překážek se v minulých sezonách sesypala.

Jaké to tedy je hrát za Spartu a zvládnout to - už od nejmenších let? „Jako malej přijedeš kamkoliv. Kamkoliv. A každý se na tebe chce vytáhnout. Každý tě zmydlí, od rozhodčích… Pokud tam vyrosteš a odmalička musíš vyhrávat, tak ti to prostě nepřijde, že Břízka najednou naběhne do kabiny a srovná všechno se zemí,“ popisuje Podlešák.

V novém díle Zimáku se Podlešák ohlíží za svou kariérou, jejíž vzlet v zámoří byl výrazně nabourán vleklými zdravotními problémy kvůli otřesům mozků. Věnujeme se ale i Podlešákově stáji mladých a zajímavých hokejistů, kam patří třeba i zmíněné trio Čechů. Jak s nimi jako agent pracuje a řeší spory s trenéry?