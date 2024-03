ANALÝZA: Sparta proti Liberci jasným favoritem. Největší rozdíl v obraně

Sparta má Bílým Tygrům co vracet. V roce 2022 sice Pražané zvítězili, ovšem v předchozích třech sériích slavil postup, respektive na jaře 2016 zisk poháru Liberec. Tým okolo kapitána Michala Řepíka vstoupí do série jako jasný favorit, a to především díky silnější defenzivě.