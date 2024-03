Třinec útočí na historii: Vyhrajte i beze mě, burcuje Jeřábek z nemocnice

Vybojovat pět mistrovských titulů v řadě se napříč československou historií povedlo pouze čtyřem klubům – LTC Praha, RH Brno, Dukle Jihlava a v novodobé éře Vsetínu. „Je jasné, že nás budou chtít všichni zašlapat,“ měl jasno Zdeněk Moták už před sezonou.

Nejvíc titulů

TOP 3 Česká extraliga

6 - Vsetín

5 - Třinec

4 - Sparta

TOP 3 Československá liga

13 - Brno (RH, ZKL, Kometa)

12 - Jihlava

11 - LTC Praha

To platí i v rozjezdu čtvrtfinále play off. Oceláři v něm budou čelit silným Českým Budějovicím, začínají v neděli doma (15). Bez jedné z klíčových opor. Zkušený obránce Jakub Jeřábek je po nešťastném střetu s Richardem Pánikem stále v nemocnici. Po operaci otevřených zlomenin holenní i lýtkové kosti už není na jednotce intenzivní péče, ale stále je pod dohledem lékařů. „Vyhrajte to i beze mě!“ opakuje Jeřábek spoluhráčům při častých návštěvách.

„Ohromná ztráta, samozřejmě,“ neskrývá útočník Andrej Nestrašil. „Kuba je náš nejproduktivnějsí obránce, uměl tomu dát klid a hlavně v těžkých situacích se nedostával pod tlak, výborně tyhle momenty zvládal. Takový už je hokej, máme tady dalších sedm obránců, kteří kvality mají a my to musíme zvládnout jako tým.“

Na návštěvy za Jeřábkem chodí do nemocnice parťáci často. „Tak často, že už ho to i štve,“ smál se brankář Marek Mazanec, Jeřábkův spolužák ze základní školy v Plzni. „Říkal, že chce mít taky klid. Už mi sem nelezte! Ztráta je to pro nás obrovská, ale i v tomto se ukáže naše týmovost.“

Na to vsází i trenér Zdeněk Moták. Byť se ani on nijak netají tím, že ztratit tak skvělého beka před play off je velký zářez. „Keba chybět bude, je to první bek naší přesilovky, takže v ní může spolupráce trošku váznout. Já ale doufám, že náhrada bude plnohodnotná,“ plánuje kouč. „A Keboví můžeme jen popřát, ať se uzdraví co nejdříve. Vím, že by moc rád byl s námi, ale pořád je v nemocnici a na nohu se nesmí postavit.“

Mistři od roku 2000

5 titulů:

Třinec (2011, 2019, 2021, 2022, 2023)

4 tituly:

Sparta (2000, 2002, 2006, 2007)

3 tituly:

Pardubice (2005, 2010, 2012)

2 tituly:

Slavia (2003, 2008), Zlín (2004, 2014), Kometa (2017, 2018)

1 titul:

Vsetín (2001), Karlovy Vary (2009), Plzeň (2013), Litvínov (2015), Liberec (2016)

Podle Daniela Voženílka bude těžké zranění opory obrany extra motivací. „Budeme hrát i za něj!“ hlásí vlasatý bojovník. „Kuba je při výjezdech můj roommate (spolubydlící) na pokoji, hned říkal, že už se těší, až si nás pustí v televizi. Určitě bude mít i nějaké připomínky k naší hře. Budeme bojovat i za něj.“

Otázkou je, kdo čtvrtfinále rozjede v třinecké bráně. Marek Mazenec i Ondřej Kacetl mají formu, v minulých letech ji oba potvrdili i v play off. Obzvláště Kacetl poslední roky v play off pokaždé neskutečně vyletěl a deptal všechny soupeře. „My jasno máme, kluci se to dozvědí v pátek,“ reagoval trenér Moták. „A ostatní, ať si lámou hlavu.“

Konkurenční boj o bránu mistrů? Marek Mazanec s Ondřejem Kacetlem se jen šibalsky usmáli. „Normálně si tupíme brusle navzájem,“ smál se Mazanec. „Takové standardní postupy. Nařezáváme si tkaničky, hokejky...“ Když to slyšel Kacetl, hbitě doplnil: „Ty už žádné nože ani nemáš.“

Ve vážnějším tónu shodně opakují, že Oceláři na jednotlivce v play off nehrají. Klíčový je tým a poctivá práce. Na tomto vybudovali základy čtyř titulů v řadě. Pět za sebou jich v samostatné éře urval pouze „reprezentační“ Vsetín v letech 1995 až 1999.

„Mně v té době bylo asi deset a pamatuju si jen to, jak byly sestřihy play off a byl tam pořád jen Vsetín, jak zvedá poháry,“ usmíval se Mazanec. „Říkal jsem si, ty jo, to není možný! Ale vidíme, že reálné to je, proč bychom to nemohli my tak udělat?“

Kolega Ondřej Kacetl se jenom pousmál. „Nebylo by to vůbec špatný. Já v té době začínal s hokejem, bylo by krásné, kdybychom historii mohli psát taky.“

