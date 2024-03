Krejčík po vydřeném prvním bodu nad Tygry: Díky bohu, že máme Kovyho

Pražané sice byli na začátku utkání lepší, ale jako první šel do vedení Liberec. Spása přišla ve druhé třetině od Jakuba Krejčíka. Bek Sparty se na modré čáře napřáhl a „golfákem“ vymetl horní roh branky Dávida Hrenáka. Výrazně tak přispěl k výhře 3:2, kterou domácí vydřeli až v samostatných nájezdech. „Není to ideální, když inkasujete jako první. Úleva to ale byla pro všechny. Povzbudilo nás to. Zrovna jsem se dokázal trefit já, ale je úplně jedno, kdo gól dá,“ řekl obránce k vyrovnávací trefě.

Jak velké nervy jste měl při přesilovce Liberce v prodloužení?

„Měl jsem to z první řady, takže jsem jenom valil oči. Díky bohu, že máme Kovyho v týmu.“

První zápas byl nakonec hodně dlouhý. Co bylo příčinou?

„V play off jsou vždycky vyrovnané utkání. Možná jsme v posledních pěti minutách trochu hráli na udržení výsledku. Dávali jsme jim víc příležitostí v naší třetině. Bohužel se nám to vymstilo. Na druhou stranu klobouk dolům že jsme zůstali v hlavách pořád silní. Nezmatkovali jsme a dotáhli jsme to do vítězného konce. Chtěl bych poděkovat Kovymu (Jakub Kovář), protože bez něj bychom to nezvládli.“

Proč jste vlastně slevili z aktivní hry?

„Byl to první zápas po delší pauze. Každý si uvědomuje tíhu okamžiku. Věděli jsme, že je to hodně důležité utkání. Takže asi to bylo tím důvodem.“

Téměř celé utkání jste byli lepší. Hrálo roli, že se vám nepodařilo odskočit do vedení o dvě branky?

„Třetí gól by byl asi definitivní. Bohužel jsme ho nedali. Musíme bojovat s tím co je. Hodíme to za hlavu. Vyhráli jsme a v sobotu musíme být připravení na další zápas.“

Byla v týmu velká úleva, že jste vyrovnali na 1:1? Přeci jen byli jste lepší, ale do vedení šel Liberec.

„Není to ideální, když inkasujete jako první. Úleva to ale byla pro všechny. Povzbudilo nás to. Zrovna jsem se dokázal trefit já, ale je úplně jedno, kdo gól dá. Hlavně ať vyhráváme zápasy.“

Ale střela vám sedla.

„Asi jo (směje se).“

Zase vás tohle nervy drásající utkání může povzbudit.

„Myslím si, že ano. Je to povzbudivý výsledek. Byl to dlouhý zápas a vždy, když ho vyhrajete, tak se vám z toho odchází lépe. Ještě to ovšem bude dlouhá série.“

Bude sobotní souboj v něčem jiný?

„Nemyslím si. Očekávám podobné utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:44. Krejčík, 30:08. D. Vitouch, . Irving Hosté: 10:20. Rychlovský, 58:05. Bulíř Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Irving, Němeček – D. Vitouch, Horák, Chlapík – P. Kousal, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Forman (A) – Hrabík, Konečný, Harper. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Ondráček, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 776 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE