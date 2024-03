ANALÝZA: Vyrovná Třinec rekord? Proti Motoru ho nečeká nic snadného

Pět titulů v řadě doposud získal pouze Vsetín. Oceláři to mohou změnit. Jakožto vítězové posledních čtyř sezon nastoupí v neděli do vyřazovacích bojů soubojem s Českými Budějovicemi. Byť je Třinec favoritem série, utkání v základní části ukázala, že by mohlo jít o vyrovnanější sérii, než se očekává.