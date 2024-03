Kometa - Litvínov 1:2sn. Úvodní výhru trefil Kaše. Padly dva vyšší tresty

Už třetí série je pořádně napínavá. Hokejisté Litvínova vyhráli v prvním zápase čtvrtfinále play off Tipsport extraligy 2:1 po samostatných nájezdech v Brně a v sérii vedou 1:0 na zápasy. Verva sice od 1. třetiny dlouho držela těsné vedení, domácímu výběru se ale podařilo v 59. minutě srovnat a poslat zápas do prodloužení. Hrdinou se stal úspěšný nájezdník Ondřej Kaše. Utkání nedohrál brněnský obránce Jan Ščotka poté, co tvrdě sestřelil Michala Guta, za což dostal trest do konce utkání. Předčasně putoval do kabiny také litvínovský útočník Martin Havelka, jenž se porval se Zdeňkem Okálem.

Už první minuty zápasu ukázaly, že tato série bude plná emocí, soubojů a potyček. Jako první poznal tvrdost brněnského Vincoura Ondřej Kaše, ale litvínovská přesilovka vyzněla vniveč. Více se před svého někdejšího spoluhráče Tomka v brance Vervy tlačila Kometa. Ščotka z mezikruží pálil těsně mimo, v sedmé minutě vyřešil Czuczman závar po spolupráci Fleka s Cingelem.

Litvínov se dostal do vedení poměrně lacino. Obránce Šalda najel do přečíslení, jeho bekhendový nához lehce tečoval Ďaloga a puk skončil za zády překvapeného Furcha. Vzápětí mohl vyrovnat navrátilec do domácí sestavy Kučeřík, jenže Tomek jeho dělovku chytil. Brno sice mělo mírnou převahu, ale na důslednou a pečlivou obranu „Chemiků“ jeho útočníci nevyzráli.

Po první přestávce Kometa zlepšila pohyb i kombinaci a hned po pár vteřinách mohl vyrovnat Kollár. Tomek ve spolupráci s obránci i tuto situaci ustál. V 29. minutě přečkala Kometa Czuczmanovu šanci, po ní se po jedné z mála drobných chyb litvínovské obrany rozjel do samostatného nájezdu Vincour, avšak tváří v tvář Tomkovi neuspěl.

Hokej plný hraničních soubojů s menšími šancemi na obou stranách pokračoval, ve 34. minutě minul Zille Furchovu branku. Ta protější zůstala bez pohromy, neboť Verva Brňany prostě do koncovky nepustila. Domácí museli k fyzické náročnosti, tvrdosti a důslednosti v obraně přidat větší kreativitu směrem dopředu; chyběl jí nicméně moment překvapení, který by rozhodil pevně sevřenou litvínovskou defenzivu.

V 47. minutě byl za faul na Michala Guta vyloučen domácí Jan Ščotka na pět minut a do konce zápasu. Stejný trest ale dostal za následně vyprovokovanou a neopětovanou bitku také hostující Havelka.

Brno ve vypjatém závěru muselo dát gól, což pro něj bylo těžko řešitelným úkolem. Nepomohla mu ani dvouminutová přesilovka, kýžená branka přišla až 68 vteřin před koncem normální hrací doby, kdy Cingelova střela s lehkou tečí obránce Zileho sebrala Tomkovi první čisté konto v sezoně a chemikům výhru po 60 minutách.

V prodloužení se do vyložené šance dostal v 67. minutě Moses, ale vítězem dvojboje byl opět litvínovský brankář Tomek, stejně jako o pár vteřin později při Marcinkově dorážce. V 70. minutě propásl Koblasa přesný moment přihrávky na spoluhráče při nájezdu dvou na jednoho, David Kaše pak netrefil odkrytou branku. V 78. minutě chytil Furch Hlavův samostatný únik, pár vteřin před koncem trefil Koblasa tyčku a poslal tak duel do nájezdů.

V nich trefili hosté dvakrát brankovou konstrukci po střelách Kirka a Abdula, dvakrát odvraceli hrozbu porážky, ale Ondřej Kaše měl pevné nervy. Proměnil jak osmý, tak i devátý nájezd a získal pro Vervu první výhru v sérii.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do zápasového tempa, ta přestávka byla přeci jen dlouhá. Dostali jsme se pak do obrátek, ale brzdila nás produktivita. Soupeř má svoji sílu, měl tak šance, nájezdy jsou pak hop, nebo trop. Litvínovu se povedly líp a tak mají první bod.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Suma sumárum, za mě to bylo velmi vyrovnané utkání, které odehrály oba týmy v plné koncentraci. Na obou stranách padly smolné góly, v prodloužení jsme mohli rozhodnout, jeli jsme dva na jednoho, v poslední minutě jsme trefili tyčku a pak se šlo do nájezdů. Myslím si, že v play off by neměly rozhodovat nájezdy, ale v pravidlech je to tak nastavené. Štěstí se přiklonilo na naši stranu a jsme za to rádi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:52. Cingel Hosté: 10:57. Šalda, . O. Kaše Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Moro, Kaňák – Pospíšil, Kollár, Moses – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Demel, Šalda, Baránek, Czuczman, D. Zeman, Strejček – Kirk, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

