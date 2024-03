Vyhodil třinecký Růžička puk z brankoviště? Rozhodně ne, bránil se

Třinečtí šampioni sice byli herně výrazně lepší, měli víc tutových šancí, ale skvělý Dominik Hrachovina držel Motor v obrátkách. I proto se strhly solidní emoce v posledních sekundách.

Budějovičtí hráli power play a po střele Lukáše Pecha puk skákal kolem brankové čáry. Všichni do brankoviště! Bránící i útočící. Červenomodrý chumel se v něm motal přes patnáct sekund.

„To bylo na nervy!“ neskrýval třinecký útočník Andrej Nestrašil, který byl jedním z bránících borců na brankové čáře. „Všichni jsme tam naskákali po hlavě. Leželo nás tam tolik, že to tam nešlo docpat. Mazi (Mazanec) to tam skvěle držel betonem, to bylo fantastický. Naštěstí se nám to povedlo.“

O puku měl Nestrašil celou dobu přehled. „Jo, viděli jsme ho,“ přikývnul. „Rozhodčí tam ležel jak v NHL na bráně, taky to měl skvěle pod kontrolou. Celou dobu puk viděl, furt křičel: volný, volný, volný! Proto to nechal tak dlouho být. Jak jsme tam leželi, nemohli jsme se puku dotknout, takže jsme tam spíš jen bránili. Naštěstí to pak nějak vyskočilo do strany a bylo mimo brankoviště.“

Právě tento moment, když puk vyskočil do strany, Budějovičtí reklamovali. Podle záběru z horní kamery se jednu chvíli zdálo, že Martin Růžička chytil puk do ruky a posunul ho za sebe. Ale nebylo tomu tak, přesně to viděli i rozhodčí. A třinecký útočník se ohradil, že puk do rukavice v závaru rozhodně nebral.

„Máme nějaké své záběry, nějaké měli i sudí, respektujeme, co udělali rozhodčí,“ řekl k situaci budějovický trenér Ladislav Čihák. „Víc teď nemůžu komentovat. Viděl jsem to, mám na to svůj názor, ale nemůžu to komentovat. Bohužel.“ Když dostal konkrétní dotaz, zda naráží na Růžičkovo hraní pukem rukou, přikývnul. „Záměrně jste se trošku trefil, ale nemůžu to komentovat.“

Faktem je, že Oceláři byli během prvního čtvrtfinále výrazně lepší. Proměnit tutovky, nemusela se nepřehledná situace vůbec řešit a rozebírat. Hráli trpělivě, týmově, pospolu. A silnému soupeři sami mnoho šancí nepovolili. A když už, gólman Marek Mazanec byl spolehlivý. Pochytal všech 22 střel, vytěsnil i jedovku Milana Gulaše po buly v 55. minutě. Puk se po jeho ráně a zákroku Mazance šoural kolem tyčky.

Výborný byl i Dominik Hrachovina. „Tady už člověk na nějakého průměrného gólmana nenarazí,“ ocenil Nestrašil rivala. „Hrášek vyhrál ve Finsku tituly, takže je dobrý gólman. Musíme být trpěliví, čekat na své šance a věřit, že ty góly dáme.“

Vítězný zářez si připsal obránce Richard Nedomlel. Řízný bek, vítěz Radegast Indexu, se v sezoně trefil vůbec poprvé. V základní části měl čtyři asistence. Z rozhovoru se omluvil, po ráně pukem šel bolest rovnou rozmasírovat.

„Tohle mám na našem týmu moc rád, to je něco, na co jsme tady hodně pyšní,“ glosoval Nestrašil. „Hrajeme takový zápas a všichni se podřídíme celku. A je nám jedno, kdo gól dá. A máme velkou radost, že to byl Nedo. Sice to není jeho role, ale odehrál celkově skvělý zápas. Stejně jako spousta dalších kluků.“

