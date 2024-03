Hrachovina válel. Třinec? Řekneme si po sérii. Rozhodčí nás nechali hrát

Dávno vyrostl z toho, že by si nějak užíval pochvaly na svoji adresu. Dominik Hrachovina chytal skvělý zápas, Třinec dlouho trápil. Za záda mu proletěla jen střela Richarda Nedomlela, když mu sebral oči Daniel Voženílek. Jeho Motor ale dostal gól, druhý při power play. Žralo ho to. „Na nějaký dobrý výkony se nehraje. Můžete odehrát hnusný zápas, dostat pět gólů a vyhrát, což je pak lepší. O tom je play off. My jsme prohráli,“ komentoval brankář porážku 0:2.

Do 44. minuty jste držel stav 0:0 a čelil jste vyloženým šancím Voženílka a spol. Čekal jste, že v Třinci budete mít tolik práce?

„Něco tam bylo, ale zaplaťpánbůh to nedali. Dost věcí jsme ubránili, jen škoda, že jsme taky nedali gól. Tu jednu střelu jsem pak moc neviděl.“

Kradl jste Třinci velké šance, likvidoval nájezdy. Věřil jste, že je nakonec utrápíte jedním gólem vy?

„Jo, o tom je play off, že rozhodnou kolikrát hnusný góly. Když tam něco nahodíte, třeba puk spadne do branky. Oni hodně našich pokusů zblokovali, my ten jeden ne a já ho nechytil.“

Jakmile Třinec vedl, kromě posledního závaru zavřel vrata a nešlo se k němu dostat. Poznali jste jeho velikost?

„Zatím je to 1:0 pro ně. Tohle si řekneme až po sérii.“

ANKETA

Co byste měli zlepšit do pondělí, ať je to 1:1?

„Vždycky se něco najde. Všechno začíná od obrany, ale my moc chyb neudělali. Spíš je důležité se dostat nějak k nim a zkusit dát taky gól. Chtěli jsme odsud přivézt aspoň jeden bod. Vždycky potřebujete vyhrát čtyřikrát, série může být ještě hodně dlouhá a je jenom o nás, co s tím uděláme a jak si nastavíme hlavy.“

Není téma trochu vyřešit, jak soupeře nepouštět k takovému počtu střel z brankoviště?

„Teď po zápase je těžké hodnotit takové věci, nějaké šance vždycky přichází. Je to hra chyb. Vyzdvihl bych ale to, že jsme nefaulovali, s nimi nechcete jít do oslabení. Rozhodčí nás nechali hrát, pozitivní pro nás je, že se nám dařilo hrát bez nedovolených zákroků.“

Blízko vyrovnání jste byli při power play. Jak jste vnímal celou situaci ze střídačky, kdy se řešilo, jestli Martin Růžička sáhl na puk, nebo nesáhl?

„Člověk si může myslet, co chce. Vždycky ale záleží, co vidí rozhodčí a jak rozhodnou.“

