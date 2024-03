Učíme se a můžeme Třinec porazit, burcuje legenda Ocelářů. Jenže jak?

Mistrovskou taktiku a systém třineckých Ocelářů zná dokonale. Devět předchozích ročníků odehrál obránce Milan Doudera (31) v dresu s drakem, pomohl ke čtyřem titulům a dvěma stříbrům. Žádný z beků v klubové historii neodehrál za Oceláře víc ligových zápasů (563/ 40+124). Když se před deseti lety představovalo zcela nové třinecké logo a vizuální identita klubu, byl to právě Doudera, kdo tahal za šňůru při slavnostním odhalení. Ve čtvrtfinále zatím s Českými Budějovicemi marně hledá recept na bývalé parťáky. „Celá extraliga ví, co je potřeba, aby se povedlo přes Třinec postoupit,“ zamýšlel se Milan Doudera. „I když, vlastně neví, když se ho tak dlouho nikomu nepodařilo vyřadit.“

Když bylo jasné, že České Budějovice vyrazí po vítězném předkole k polsko-slovenským hranicím, zkušený zadák se jen pousmál. „Jako kdyby ten nahoře chtěl, aby to takhle dopadlo... Na druhou stranu, pro všechny je to velká motivace. Vždyť Třinec pět let v play off sérii neprohrál, chcete zkusit najít cestu. Věřím, že máme sílu ho potrápit.“

Zatím se to nedaří. Oceláři po dvou domácích výhrách 2:0 vedou stejným výsledkem i v sérii. „Zase jsme nedali branku, to rozhodlo,“ krčil rameny Doudera. „Ale od výkonu ve druhém utkání se můžeme odpíchnout, bylo to daleko lepší z naší strany, už jsme se dostávali do šancí. Ale zase jsme ztroskotali na Markovi Mazancovi.“

Čahoun Mazanec dostal v třinecké bráně přednost před Ondřejem Kacetlem. Je jistý, předvedl několik klíčových zákroků. V prvním duelu třeba při závěrečné power play udržel puk nataženým betonem těsně před brankovou čarou, pak na něj naskákali takřka všichni borci na ledě. Nepustil. Podobně brilantní zákrok vytáhnul ve druhém duelu za stavu 2:0 ve 39. minutě právě proti Douderovi. Ten střílel z levého kruhu do odkryté brány, ale Mazanec se stačil bleskově natáhnout.

„Byl to dobrý pokus, bohužel jsem puk už nezvedl a chytil mi to, skončilo to na betonu,“ krčil Doudera rameny. „Trošku jsem puk lovil, snažil jsem se ho rychle hodit na bránu. Bohužel se mi ho nepodařilo zvednout a on tam na poslední chvíli skočil, pěkný zákrok.“

Recept na Mazance a skvělou třineckou defenzivu? „Střílet, střílet, střílet! Musíme se víc se tlačit do koncovky a věřit, že se nějaká střela ujme,“ říká budějovický obránce. „Ano, mají velké beky, hrají hodně pospolu, je to těžký. Ale věřím, že když budeme střílet, když tam beci puky dostanou, tak se to někomu třeba od kalhot odrazit může. Nějaký ten špinavý gól. Už to tam párkrát poskakovalo, to je recept. Čím víc budeme střílet, tím větší je šance.“

Sám překvapený není. Oceláři hrají přesně tak, jak to měl i Doudera roky zažité. Trpělivě čekají na šance, drží se systému, skvěle blokují a soupeře do větších akcí ani nepustí. „V základní části proti nim byly zápasy daleko otevřenější, je poznat, že teď jde o jiný Třinec,“ přitakává kladenský rodák. „Jsou daleko koncentrovanější. Na konci druhého zápasu jsme třeba při power play strávili skoro celé čtyři minuty u nich v pásmu, ale dobře to zablokovali. Nechali nás hrát po obvodu a my se ani nedostali do nějaké větší šance. Škoda. Ale my jsme doma silní, požene nás plný dům, těšíme se. Věřím, že u nás to bude něco úplně jiného.“

Budějovičtí si chtějí do dalších bojů přenést pozitiva. Třeba disciplínu. Za dva úvodní zápasy neměli jediné oslabení. A také počet jejich šancí se lehce zvedá. „Nedostáváme góly stylem, že by si nás nějak vyšachovali,“ burcoval zkušený bek. „Další věc je, že hodně kluků u nás hraje první play off, učí se. Měli jsme výbornou základní část, tohle je pro nás velká zkušenost. Každým zápasem jdeme dál a věřím, že příště už Třinec dokážeme porazit. Máme dobré mužstvo, od druhého zápasu se můžeme odpíchnout. Měli jsme tam hodně dobrých momentů. Štve nás, že jsme to nezvládali, ale přeneseme si to dál.“

