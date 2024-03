Pozadí odchodu Kassiana. Byl sám a řešil rodinu: Nesešlo se to, tak příště

Na konci ledna vstoupil do Sparty slavobránou, po necelých dvou měsících zaklapl dveře zvenčí a zmizel. Zack Kassian se ještě během rozehraného čtvrtfinále s Libercem vrátil za moře. Jeho mise trvala 51 dní. Stihl naskočit do osmi utkání, celkem čtyři zápasy vynechal. „Nesešlo se to. Tak příští sezonu!“ napsal do textovky v reakci na zprávu o jeho návratu do zámoří. Jeden nikdy neví.

Stává se, že věci neklapnou, jak by mohly. „Jsem tady proto, abych pomohl týmu vyhrát, a chci se hlavně připravit, abych měl na play off co nejlepší formu,“ těšil se Kassian v rozhovoru pro deník Sport po svém nástupu. Jenže jeho čas se naplnil, sotva vynesením smrtky v duchu lidových tradic skončila zima a začalo jaro.

Bylo to dřív, než se 33letý Kanaďan stačil na ledě pořádně předvést. Nedostal tolik prostoru, kolik by potřeboval. A rozhodně ne tolik, kolik by si přál. Od kempu Anaheimu, kde byl v září na zkoušce, nehrál čtyři měsíce. Po svém příchodu do Sparty nejprve jedno utkání vynechal a pak ještě předposlední duel základní části v Karlových Varech.

„Zase se ve mně zapálilo nadšení pro hokej. Ale nepřišel jsem si jen zahrát a pobavit se. Chci něco dokázat,“ řekl. Při prvním startu se nachomýtl u vstřeleného gólu, sám se prosadil proti Kometě a Litvínovu. V osmi startech si připsal tři body. Čtyři trestné minuty nenasvědčovaly, že by se v extralize zjevil démon, za jakého byl mnohdy vydáván, ještě než vůbec nakročil na český rybníček. Jako ranař s více než 700 starty v NHL si na něm nepotřeboval něco dokazovat.

Nepřišel ani s tím, že chce zbohatnout. Arizona ho loni vyplatila ze čtyřleté smlouvy, kterou podepsal ještě v Edmontonu, a podle níž si vydělal 3,2 milionu dolarů (asi 75 milionů korun) hrubého ročně. Za dvanáct sezon v NHL si přišel dohromady na víc než 23 milionů dolarů.

„Naštvalo mě, že se někdo hrabe v minulosti kvůli věcem, jež se staly před víc než deseti lety. Přijde mi to zbabělé, protože se nic špatného nedělo. Je to velmi frustrující a smutné,“ reagoval Kassian na vygooglované kostlivce o dávných problémech s návykovými látkami na začátku profi kariéry.

Nicméně asi i proto jeho předčasný konec ve Spartě vyvolal domněnky a spekulace. „Play off je běh na dlouhou trať. Vrátím se a budu přínosem,“ vzkázal Kassian poté, co se neobjevil v sestavě na první čtvrtfinále, a vyrojily se zvěsti, že jeho neúčast může mít i jiné pozadí než výkon. Po čtyřdenní pauze před play off se v době volna údajně pobavil při návštěvě utkání Evropské ligy ve fotbale. Druhý den se nedostavil na první společný trénink, ale omluvil se. Stát se tak mělo osm dní před prvním čtvrtfinálovým zápasem Sparty. V něm už nenastoupil.

Kassian žil v Praze celou dobu bez svých blízkých. Vedle hokeje měl spoustu času jen pro sebe. V Kanadě nechal manželku a tři děti, řešil jistě taky rodinné záležitosti. Do české extraligy přišel vyhrát. Přál si být žádoucí a chtěný, pomoct týmu. Vypadl však ze sestavy, vázla komunikace. Zažíval něco podobného, jako plno našinců v zámoří. Všechno vyústilo jeho podchodem z osobních důvodů. Rozhodl se v pondělí, o den později klub oznámil jeho konec. Borec, který měl být postrachem, ve Spartě už není. Hodně soupeřů si oddechlo, někdo se škodolibě usmívá. A extraliga jede dál.

8 - Tolik zápasů odehrál Zack Kassian během působení ve Spartě. Všechny v základní části, do play off už nezasáhl.

