Sedlák dráždí Hradec: Jestli mu to hlava dovolí... Dostal hit a slavilo se

Už v osmnácté sekundě se Lukáš Sedlák po přerušení hry dostal do běžné strkanice před brankou. Po souboji se pardubický útočník chytil za obličej, čímž na hradeckého býka vytáhl rudý prapor. Okamžitě se na něj sneslo bučení, rozhodně ne naposledy.

Pouhou přítomností na ledové ploše provokoval už v předchozím zápase. Když se svalil po zákroku Evana Jaspera na led, hráči zpod Bílé věže měli pocit, že pádu přidává. „Asi ví sám, co dělá. Nechtěl bych to komentovat. Jestli mu tohle hlava dovolí, ať to dělá, je to jeho věc,“ komentoval po úterním klání Aleš Jergl.

Jinak Hradečtí o hvězdě Dynama příliš mluvit nechtěli. „Já bych se k tomu vůbec nevyjadřoval. Je to pardubický hráč, vůbec nemám potřebu vyjadřovat se k jejich týmu,“ odmítl bližší komentář útočník Jan Eberle.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec někdo jiný

Přesto je zjevné, že se z kučeravého střelce pro Mountfield stal veřejný nepřítel číslo jedna. Nejvíc to bylo znát po povedeném hitu Tomáše Pavelky, který si Sedláka v první třetině našel u mantinelu a rozplácl ho na plexiskle jako masařku. Hala vysloveně bouřila.

Příběh pokračoval. Po klaksonu, který oznámil konec úvodní části, si Sedlák vyslechl pokřiky z hradecké střídačky. S nechápavým výrazem hleděl na Ralfse Freibergse, jenž byl v jednostranně vedené konverzaci nejaktivnější.

„Slovní přestřelky si ani nepamatuju,“ odmítl přesto Kevin Klíma, který si v prvním domácím zápase se Sedlákem popovídal pěkně zblízka. „Nevadí mi,“ přidal ještě.

Mezitím jednatřicetiletý forvard Hradci dál pije krev. Své hokejové kvality nezapře, výkon Pardubic ovšem posouvá i svým charakterem. Jak dokáže arcirivala namíchnout. A nejde jen o řeči. Ve 32. minutě se šikovný centr po buly okamžitě stáhl před branku, dostal puk a jen skvostný Paříkův zákrok mu zabránil ve skórování.

„Play off není o tom, že bude trhat rekordy statistik. Má neskutečný přínos pro tým. Pravý kapitán, když je potřeba, blokuje střelu, hraje obětavě, prostě skvěle. Potřebujete vyhrát zápas, týmu je oddaný,“ dobře si uvědomuje pardubický trenér Marek Zadina.

Ví, že ve svém svěřenci má poklad. X faktor, který bude moci v sobotu rozhodnout o postupu do semifinále. Hradec nehraje vůbec špatně, ale občas se nechá stáhnout do labyrintu vášní. Tak jako Oliver Okuliar, který po svém vyloučení v závěru ukázal gesto, že za pardubickým úspěchem stojí peníze. Nebo asistent Tomáš Hamara, když při odchodu do kabin dle Zadinových slov inicioval slovní přestřelku mezi trenérskými štáby.