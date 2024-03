Mandát se šel uklidnit do města. Proč jste to už neukončili? Rafani řádili

Očekávaná série v cíli, Pardubice porazily Hradec 4:1 na zápasy. Výsledek čtvrtfinále vypadá jasně, ale každý duel se změnil v tuhý boj. Vítěz vždycky vyhrál o gól, stejné to bylo i při posledním setkání. Dynamo si zajistilo postup do semifinále výsledkem 3:2. Dva góly trefila čtvrtá lajna, postupový gól má na triku Jan Mandát.

Ještě byl v dresu, ale Jan Mandát se už vydýchal. Měl za sebou děkovačky, rozhovor pro televizi, krátký proslov v kabině. Času uběhlo dost, ale to hlavní zůstalo: čtyři výhry v kapse a Pardubice jedou dál. Říkal, že se snaží se spoluhráči úplně vypnout sociální sítě, nepouštět k sobě žádné vlivy.

Ale stejně k němu dolehlo, že fans Dynama čekali mnohem hladší průběh, než že se jejich tým bude s Mountfieldem přetahovat každý večer takhle těsně. „Předevčírem jsem se šel projít po městě, chtěl jsem trochu vypnout od hokeje...“ odmlčel se a tvář roztáhl k úsměvu. „Takže jsem rozdal asi osm podpisů a šest fotek. A asi šestkrát mi bylo řečeno, jak jsme Hradec měli přejet a proč ještě není konec série,“ vykládal.

Neviděl v tom aroganci svých příznivců, ani přehnané namlsání ze základní části: „Fanoušky chápu, chtějí úspěch a cítí, že by to letos mohlo vyjít. My hráči ale nebereme nic na lehkou váhu a víme, že to snadné nebude.“

Ale přání, aby byl už konec, si vzal celkem slušně k srdci.

Jeho zásah z 55. minuty páté utkání ukončil, znamenal výhru 3:2. Čtvrtá formace s Patrikem Poulíčkem a Tomášem Vondráčkem dala celkem dva góly, jeden přidal Vondráček. Poslední tuhou bitvu série rozhodla pracovní četa tří rafanů.

„Popravdě ani nevím, co se tam dělo,“ popisoval rozhodující gól Mandát. „Chtěl jsem obstřelit obránce, který stál přede mnou. Zkusil jsem hodit puk na bránu, pak celá jižní tribuna bouřila. Byla to totální euforie.“

Gól si možná pustí pak ze sestřihu. „I kdyby to šlo pod ledem, tak ho beru všema deseti. Hlavně jsem rád, že je postupový. Teď máme trochu delší volno, abychom se nachystali,“ hlásí pardubický válečník.

Od prvního zápasu se góly postupně vypínaly, ale pátá bitva všechno zase vrátila na divočejší vlnu. Dostat hned v první minutě přesilovku 5 na 3? Bereme, díky! Hradec poslal Patrik Miškář bleskově do vedení.

Dynamo otočilo na 2:1 a trávilo poměrně dost času s pukem na hokejce v soupeřově ofenzivní zóně. Víc a víc řídilo hru. Jenže sok měl v tu chvíli dobrý plán: uloupit puk, hrrr dopředu na zteč.

Když se základní hrací doba překlápěla do druhé půlky, vypadalo to, že semifinálový vlak pomalu vyjíždí a Hradec stojí na úplně jiném nástupišti. Šel do přesilovky a pardubická hala bouřila, puky létaly hráčům nad hlavami za bránu Lukáše Paříka. Když už se Mountfield v pásmu usadil, tak Perretova přihrávka přes střed letěla zhruba o metr a půl jinam, než Klíma potřeboval.

Ale pak Aleš Jergl vytáhl jeden ze svých životních gólů. Po sérii špatných rozhodnutí v defenzivě Pardubic se dostal do... No, šance to určitě nebyla. Ležel, překulil se na boku. Na zemi o kotouč ale nepřišel, plácnul do něj a zaskočil deset tisíc lidí v hale i pět soupeřů v čele s Romanem Willem.

Gól z levého boku ještě nedal. Pak si v radosti fidlal před hradeckým kotlem, dal na 2:2 ze situace, z níž gól v 999 případech nepadne.

No a Mountfield zase ožil, klidně mohl brát druhou výhru, ale nakonec ho zmrazil Mandát.

„Bitvy s Hradcem byly hodně vyrovnané, mohly se překlopit na jeho stranu,“ dobře věděl střelec postupového gólu. „Vloni v sedmadvaceti letech jsem zažil tyhle velké zápasy poprvé, protože první dva roky jsme tady hráli na opačném konci tabulky. A hráli jsme trochu jiné play off,“ vzpomněl na roky, kdy se Dynamo klepalo o záchranu. „Pořád je to pro mě nová zkušenost. Jsem rád, že jsem mohl nyní týmu přispět,“ přidal.

Teď tedy zasednou před televizi a vybírat. Vítěz série Kometa-Litvínov? „Ve hře jsou ještě Budějovice, ne? Jak říkám, play off je nevyzpytatelné. A je krásné ho hrát,“ dodal. Na někoho ze zmíněné trojky Pardubice za týden v neděli narazí, sérii rozjedou jako vítěz základní části doma.