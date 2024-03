Okuliar s Hradcem končí: Smutek? Asi to není úplně přesné. Mě to strašně…

V minulé sezoně se zlepšoval a Oliver Okuliar v nastaveném trendu pokračoval. Slovenský reprezentant nastřílel v základní části 24 gólů, Mountfield HK v něm našel tahouna své ofenzivy. Ale jak to někdy bývá, v play off se všechno překlopilo, zůstal na nule. V sérii proti Pardubicím se neprosadil ani jednou. „Neschovávám se, týmu jsem góly nepomohl,“ upřímně pronesl. Hradec má po sezoně, před rokem šel do finále, teď dostal stopku ve čtvrtfinále.

Dokázali jste hrát s Pardubicemi vyrovnaně, někdy je přehrávat. Jak byste popsal celou sérii?

„Bylo to hodně těsné a rozhodovaly detaily. Zavládl smutek, můžeme říct, že proti nám stál český gigant a my mu vzdorovali naší urputnou hrou. Budu mluvit úplně na rovinu, asi není přesné, že jsem smutný, strašně to se*e. (hořce se usměje) Tak to prostě je.“

Napadá vás, co by mohlo být od vás lepší, abyste neměli čtyři těsné porážky po dobrém výkonu, ale lezly z toho vaše výhry?

„Nějaký šťastnější odraz, gól. Nebyli jsme o nic horší, když se dívám zpátky. Ale zase beru, že oni vyhráli zaslouženě, mají svoji kvalitu. My jsme bojovali, všichni si teď musíme vyhodnotit, co dělat lépe, abychom i takové giganty zdolávali v play off.“

Takže konec s pocitem, že jste si hrábli ke hraně maxima?

„Každý z týmu podal super výkon. Jsme vděční, že jsme Pardubice potrápili, jen každý by chtěl postoupit. Teď jsme toho plní, vypadli jsme, je konec.“

V základní části jste patřil k nejlepším střelcům extraligy, vytáhl jste se na 24 gólů. Ale v play off se vám to nepovedlo ani jednou. Cítil jste zvýšenou pozornost a méně prostoru?

„Nebudeme chodit kolem horké kaše, statistiky mluví jasně. Byl jsem v sérii proti Pardubicím nulový. Ale když to nešlo, musel jsem si udělat aspoň nějakou jinou práci. Soupeř o mně věděl, měl jsem to těžké, ale s tím se musím vypořádat. Neschovávám se, vím, že jsem Hradci mými góly a body nepomohl. Už s tím nic neudělám, je konec.“

Odehrál jste poslední zápas za Hradec?

„Těžká otázka. Mám tady smlouvu na další rok, nevím, co by mělo být dál.“

Už před rokem kolem vás brousily kluby NHL, ale vy jste se rozhodl setrvat. Skauti vás jezdili znovu sledovat. Nic není na stole?

„Tohle řeší agenti, nějaké kontakty proběhly, ale jdou mimo mě teď. Na rovinu, podepsané nemám nic. Jsem hráčem Hradce.“

Teď si na chvíli orazíte a začne vám ve slovenské reprezentaci boj o mistrovství světa v Česku?

„Jestli mě pozvou, budu hodně rád. Určitě bych o šampionát zkusil zabojovat, ale uvidíme, jestli se trenéři ozvou. Teď je příliš brzy po zápase.“

Nařídíte si třeba aspoň týdenní hokejový detox, nebo to nezvládnete?

„Jak se znám, spíš se začnu koukat na play off. (usměje se) Mě ten hokej tak strašně baví, že bych ho dovedl hrát každý den a ještě se na něj dívat. Nějaké limity jsou, občas přijde pachuť. Teď jsem strašně zklamaný. Ale hokej miluju tolik, že si v neděli pustím play off.“