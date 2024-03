ONLINE: Třinec - České Budějovice 0:1. Kondelík po parádě do prázdné

Hokejisté Českých Budějovic v nedělním pátém čtvrtfinále play off extraligy bojují od 17.00 na ledě Třince o prodloužení série. Postrádají ovšem obránce Jana Štencla, který dostal jednozápasový trest za bodnutí špičkou hole do třineckého útočníka Marka Daňa. I slovenského forvarda disciplinární komise potrestala, inkasoval pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za simulování po kontaktu s Lukášem Vopelkou. Třinec v sérii hrané na čtyři výhry vede 3:1 a může si zajistit jako třetí tým postup do semifinále. Zápas sledujte ONLINE na iSport.cz.