Vážný mítink v Třinci, kuráž Motoru. Máme víc sil, zní z kabiny Budějovic

Kombinace vědomí náskoku 3:0 v sérii plus daleko nejlepší výkon Motoru ve čtvrtfinále poslal v pátek večer hokejovou sadu mezi Třincem a Českými Budějovicemi do Slezska. V neděli od 17 hodin se proti sobě zaklesnou týmy s obrovskou motivací. Oceláři míní soka dorazit a nekomplikovat si cestu do semifinále play off, kde už číhá odpočatá Sparta. Jihočeši naopak pochopili, že Oceláři jsou „hratelní“ a míní vyválčit druhý bod.

Mají pravdu. Třinečtí hokejisté dávají soupeři šanci, pokud sami nedělají věci na sto procent. Už ve čtvrtek Slezané hlavně nedostatky v útoku nabídli Motoru okna, jenže chyba byla taktéž u domácích.

Nikdo neví pořádně proč, ale svěřenci Ladislava Čiháka jako by se báli nebo si úplně nevěřili na čtyřnásobného šampiona. Do skutečných parametrů play off tomu leccos scházelo. Ještě větší obětavost, silnější zakousnutí do rivala, různé protivné věci na hraně fair play, avšak účinné.

Ostatně, po páteční první výhře 4:1 o tom mluvil Dominik Hrachovina. Chtěl říci, že jeho spoluhráči konečně byli s prominutím větší svině. Nechtěl být sprostý, a tak slovo umírnil na sviňuchy. „To mi od nás předtím chybělo,“ povídal gólman. Budějovičtí v pátek posunuli práh obětavosti o kus dál, umanutě skákali do střel, blokovali a tím pádem se na jejich stranu přiklonilo i potřebné štěstí.

Jestliže v kabině Motoru jasně cítí, že si sérii neměli nechat utéct až do hrozivého manka 0:3, respektive neudělali vše, aby tomu bylo jinak, rezervy cítí i Třinečtí. Čtvrteční triumf 4:3 doprovázela velká úleva, nikoli rázný argument o lídrovi série. Mluvil o tom i Zdeněk Moták. „Jsem strašně rád, že jsme získali další bod, nicméně všichni v kabině víme, že jsme nehráli dobře. A to pro nás musí být jakýsi vykřičník, varování,“ hodnotil po třetí výhře, která z historického pohledu byla de facto postupovou. Dosud nikdo v nejvyšší domácí soutěži neotočil seriál bitev play off po třech prvních porážkách.

I přes všechny nedostatky, byla to pořád výhra, v pátek přišla porážka. Když dostal kouč Ocelářů otázku, zda nyní kabinu čeká vážný mítink, odpověděl: „Každý mítink, který děláme, je vážný. Takže určitě. Ve čtvrtfinále play off musí být všechny mítinky a přípravy kvalitní, vážné.“

Bude zajímavé sledovat, jak se v nedělní bitvě předvede elitní Nestrašilův útok, ve čtvrtfinále se prosadil jedinkrát, ligový bombarďák Martin Růžička nezapsal ze čtyř vystoupení ani bod. Zato válí Ciencialova formace s křídly Hudáčkem a Daněm.

Dává logiku, že pro Třinec není Růžičkovo střelecké mlčení tématem, zatím určitě ne. Jeho tým pořád vysoko vede a od skórování jsou i ostatní formace. A Oceláři i s ohledem na další vyhlížené bitvy v play off nutně potřebují, aby produktivita nevisela pouze na triu Nestrašil, Růžička, Voženílek.

Co mají říkat hráči Motoru, kteří se kompletně netrefili v prvních dvou utkáních ve WERK ARENĚ ani jednou (dvakrát 0:2). „Tu jámu jsme si vykopali poměrně velkou, bude těžké se z ní dostat, ale věřím, že jsme v pátek udělali první krok, na který můžeme navázat. Nikdo na konec sezony nemyslí,“ ubezpečuje obránce Jan Štencel, jenž tentokrát bude chybět, jelikož jeho zákrok na Marka Daňa vyvolal nejen velké emoce, ale také reakci disciplinární komise v podobě jednozápasového trestu. Ale i díky tomu se domácí nastartovali a soka svalili.

A teď slibují, že v neděli od 17 hodin na to půjdou znovu ve stejném válečnickém módu. „Věřím, že jsme se jim navrtali do hlav. Poslední utkání pro ně nebylo jednoduché, bolelo je. Ukázali jsme svou sílu, náš tým šlape, máme víc sil podle mě… I když nás ve třetí třetině zamkli, drajv z nás i tak čišel. Tohle si musíme podržet, jet do Třince se stejným účelem. Vlítnout na něj, hrát naši hru. Věřím, že je můžeme porazit a sérii vrátit k nám domů,“ ukazuje bek Štencel velké sebevědomí. „My věděli, že na ně hrát umíme, a že zápasy budou velice vyrovnané. Bohužel v Třinci jsme nedali gól, to chybělo. Mohli jsme zvládnout už i čtvrteční utkání a teď to mohlo být 2:2. Sílu máme, pokud budeme hrát lítavý nepříjemný hokej, věřím, že v Třinci můžeme uspět.“

Pokud se tak stane, šestý duel se odehraje v úterý v aréně Budvaru.

