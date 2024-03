V Budějovicích spílali Daňovi: Simulant! Nemusel tak lehnout...

No, byla to divočina. Ne, že ne. V hlavní roli slovenský střelec a proti němu skoro kompletní budějovický tým, plus přes šest tisíc diváků ve vyprodané Budvar aréně. Třinecký útočník se stal terčem ataku po faulu beka Motoru Jana Štencela, kdy se na Daňa začaly valit všemožné vzteky. Emoce bublaly, přispěly k tomu i verdikty rozhodčích, na něž se důvodně hněvali hráči Ocelářů.

Jak celý a dlouhý biják s názvem „Lid vs. Marko Daňo“ vznikl?

V19. minutě Daňo dohrává u budějovické branky Štencela, akce pokračuje přelitím hry na druhou stranu, domácí hráč lehkým seknutím zezadu trefí Daňa někam ke slabinám. Třinecký útočník okamžitě padá k zemi, schoulí se a nehýbe. Leží drahnou dobu. Fanoušci si kontrolují záznam a v cuku letu mají jasno: simulování!

„Byla to nešťastná situace. Sáhl jsem po něm, ale chtěl jsem si ho stáhnout, abychom si vyříkali předchozí hit. Nebyl v tom žádný úmysl, výrazné seknutí nebo tak něco,“ líčil Štencel.

Sudí šli k videu zkoumat, zda náhodou nešlo o zákrok na pět minut a do konce utkání. Nakonec z toho byla dvojka a Daňo hbitě přítomný na přesilovce. Což budějovické fanoušky i hráče popudilo. Dalo se čekat, že dojde k dohře.

Při odchodu do kabin po 20 minutách to domácí jen tak nenechali a doráželi na Daňa s výtkami ohledně přihrávání Štencelova zákroku. V hlavní roli naštvaný David Štich. „Nemusel tak lehnout, mohl to trošku ustát,“ soudil Štencel. „Na druhou stranu, je to play off, takhle se bojuje. Marek patří ke kvalitním třineckým hráčům, takové musíme dostávat z jejich komfortní zóny. Očividně to fungovalo. Nikomu taková hra nevoní a nám sedla.“

Při nástupu do druhé části diváci zasypali Daňa hromovým: „Simulant! Simulant!“ V pokračující výhodě měl Daňo ze slotu skvělou šanci, ale Dominik Hrachovina podržel. Nikoli naposledy.

Další epizoda přišla ve 39. minutě. Tady hosté cítili právem křivdu. Proč? Daňo se přiblížil k brankovišti, kde mu Štencel jednu natáhl, poté do něj ještě dvakrát drcnul Lukáš Vopelka. Zrovna tady však možná bude ve hře dodatečný postih za nafilmovaný zákrok. Tedy se znalostí dřívějších rozhodnutí disciplinárky.

Třinecký křídelník nicméně ataky neopětoval, stejně však šel na trestnou lavici se Štencelem, arbitři rozdělili oběma po dvou minutách. Jako fakt?

Těžko jste se mohli divit nechápavým pohledům hostů a hlavně zlobě Martina Růžičky. Hosté se v nastalé hektice už neprosadili.

Daňo po utkání ledoval nohu a z hodnocení zápasu se omluvil. „Hrajeme spolu už počtvrté a postupně se to vyostřuje,“ řekl k tématu bitvy Daňův spoluhráč z formace David Cienciala. „Diváci vždy podporují svůj domácí tým, nás to nijak nerozhodilo, k hokeji to patří,“ mávl nad vším rukou.

Neděle na ocelářském kluzišti může mít pořádné grády.

