Hrachovina utrápil Oceláře. Už se nebojíme být sviňuchy, těší gólmana

Co se stalo, že jste Nedomlelův normální pokus nezachytil lapačkou?

„Nechci se vymlouvat. Stalo se. Nejdůležitější bylo, že nás to nesrazilo, respektive, že jsem já kluky nesrazil. Každý někdy udělá chybu, tady jsem ji bohužel udělal já. Důležité je navzájem si pomáhat. Kluci mě vykoupili, jsem jim za to vděčný. Dali rychle na 2:1 a pak už jsme to udrželi. Snad jsem jim to pak nějakým způsobem splatil.“

To chci zmínit, že jste to spoluhráčům posléze mnohonásobně splatil…

„Od toho tam v bráně jsem. Chtěl jsem to klukům vykompenzovat.“

Jak pracujete s tím, aby hlava nepodlehla skepsi po špatném gólu?

„Musíte s tím umět pracovat. Dostat blbý gól není nic příjemného. Jak říkám, nechci se vymlouvat, zkrátka se to stalo. Ale možná šlo o selhání výstroje v blbou chvíli.“

Prohráváte 1:3, jak to vidíte dál?

„Nikdy není hotovo, dokud není opravdu hotovo. Musíme být na ledě stejní, jako jsme byli dnes a je jen škoda, že jsme takoví nebyli už od začátku série. Soupeři naše hra není příjemná, je třeba dělat pořád to stejné. A taky dát víc gólů než soupeř.“

Jasně, ale nikdo nikdy neotočil manko 0:3. Leze vám ta bilance do hlav? A jak tomu čelit?

„Můžeme být první, kdo to dokáže. Buďme upřímní, my můžeme jenom získat. A přesně tak bychom se měli nastavit. V sérii nám nikdo moc nevěřil, to může být i naše síla. Jak bych to řekl… Prostě jim to narvat do ksichtu. Všichni chtějí být první, kdo Třinec porazí. Já jednoznačně taky, navíc tam mám i nějaké svoje osobní věci. Proti nim může každý jen získat.“

Nabíráte postupně sebedůvěru ohledně poznání, že Třinec se dá porážet?

„Samozřejmě. Přijde mi, že jsme to dnes konečně odšpuntovali. Nechci být sprostý, ale najednou jsme začali dělat věci, které jsme první tři zápasy moc nedělali. To mi chybělo. Najednou jsme se nebáli být sviňuchy. Měli jsme velké emoce, které v tak velkých utkáních jsou potřeba.“

Je pro váš tým důležité, že jste vyhráli před domácími fanoušky, ať už série dopadne jakkoli?

„Určitě. Zasloužili si to. Fanoušci na nás chodí v obrovském počtu po celou sezonu, město hokejem strašně žije. Bylo krásné doručit jim výhru, v kabině jsme za ni moc rádi.“

Máte po ruce nějaký speciální nápad na neděli v Třinci?

„Uvidíme, třeba s něčím přijdou trenéři. Musíme hrát dobře zezadu, nedávat jim šance. Oni na nás určitě vlítnou a budou to chtít rychle ukončit. Musíme jejich začátek odrazit a bojovat střídání od střídání. Je to věčné klišé, ale pravdivé. Vymyslet něco, čím je zastavíme. Nějakou zdí.“

V bráně třeba…

„Doufejme.“

