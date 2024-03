Vrána: Nejsem si jistý, že bychom si výhru zasloužili. Naskočí Kacetl?

S jeho příchodem se třinečtí Oceláři před pěti lety postavili na zlatou stezku a od té doby z ní nesešli. Kapitán Petr Vrána (38) dovedl slezský klub ke čtyřem titulům v řadě a vždy byl klíčovou součástí týmu. V aktuálním play off si plní především defenzivní povinnosti, na první bod zatím čeká. Poslední čtvrtfinálovou bitvu s Českými Budějovicemi (2:3) hodnotil pragmaticky. „Těžké na hlavu,“ neskrýval zkušený útočník. „Nebylo to jednoduché a nejsem si jistý, jestli bychom si výhru zasloužili.“ Z pohodového vedení 3:0 v sérii je rázem 3:2 na zápasy, v úterý se hraje v Českých Budějovicích. Nasadí Oceláři do brankoviště démona Ondřeje Kacetla?

Žádná panika, Třinečtí za poslední roky zažili ve vyřazovacích bojích hodně kritických momentů a ze všech se dokázali vyhrabat. Třeba i díky vydařeným tahům v brankovišti. Vypustí tedy do hry krakena? Naskočí do brány Ondřej Kacetl, přestože Marek Mazanec chytá výborně?

„Hmm, to je otázka na trenéry,“ zamyslel se kapitán Petr Vrána. „Naše hra je vždycky o nastavení všech hráčů. O obětavosti jednoho vedle druhého. Začíná to od gólmana, přes obranu a útok. Je úplně jedno, kdo je v bráně. Marek (Mazanec) podal skvělé výkony první dva zápasy, chytá výborně. Ale není to o gólmanovi. Vždycky je to o celku. Jak k tomu všichni přistoupíme a jak moc my brankáři pomůžeme. A on to potom týmu vrátí.“

První změny už třinečtí trenéři dělali. Do poslední třetiny proházeli formace, pohromadě zůstal jen druhý útok Davida Ciencialy s Liborem Hudáčkem a Markem Daněm. „Někdy je potřeba dát trošičku impuls,“ přikývnul Vrána. „Nevím, jestli to bylo zrovna tím, ale Vilo Čacho hned dal gól a dostali jsme se do tempa, vyrovnali na 2:2. Někdy je to potřeba oživit, relativně to zafungovalo. Bohužel jsme nebyli schopni to přetavit ještě v poslední gól.“

Kapitán Vrána dobře ví, že produktivitu je třeba vylepšit. Oceláři sice v prvních zápasech ukázali, že umí vyhrávat i na dvě branky, ale v posledních bitvách hodně tutovek zazdili. Včetně 49 sekund dlouhé přesilovky proti třem za stavu 2:2.

„Nejsme tak produktivní, jak bychom mohli, nebo měli být,“ přikývnul Vrána. „To tak je. Mají výborného gólmana, hrají obětavě, zablokovali spoustu střel. Jsme si vědomi, že jsme gólů moc nedali, musíme hrát o to zodpovědněji. Abychom gól navíc prostě nedostali, tam není moc co řešit. Musíme se s tím porvat.“

Budějovičtí se zvedají. Přesně jak říkal po druhé prohře obránce Milan Doudera , bývalá opora Ocelářů. Učí se každým zápasem. „To je asi přirozený proces, že každým utkáním získáváte nějaké zkušenosti,“ souhlasí třinecký lídr. „Posouvají se dál, samozřejmě. Ale pozor, možná mají mladší tým, pár mladších hráčů, ale zase to nejsou žádní...“

Nedopoví, ale je zřejmé, co má na mysli – nezkušení zajíci, kteří by se jen tak sesypali. „Je tam Milan Gulaš , Milan Doudera, Michal Gulaši, Lukáš Pech... Ti mají odehráno spoustu zápasů v play off. Stejně jako my. Je to na nás, musíme odpočinout, připravit se na další zápas a urvat poslední bod. Hlavně se musíme snažit, aby náš výkon byl stoprocentní od startu až do konce.“

Že by byli Oceláři i tak v klidu, Vrána nepřipouští. „Vždy je nějaká nervozita před zápasem, pořád je to otevřené,“ upozorňuje. „Nikdo si nemyslel, nebo nepočítal s tím, že to bude čtyři nula na zápasy. Budějovice mají kvalitní tým a nejsou pro nic za nic v play off. Jedeme tam podat lepší výkon.“

