Mazanec: Emoce musí hrát s námi. Sparta? Je jedno, kolik nasypali

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off s brankářem Markem Mazancem • ČTK / Ožana Jaroslav

Na sedmý zápas o všechno ho třinečtí trenéři vrátili zpátky do brány. Gólman Marek Mazanec si před klíčovým čtvrtfinále play off s Českými Budějovicemi opakoval jedinou věc: „Hlavně neudělat chybu! Nechtěl jsem být tím, kdo to pokazí. Říkal jsem si, že nějaký gól ufackujeme, tak jsem se snažil nic nepustit.“ Statistici mu napočítali pouze deset zákroků, právě takové zápasy jsou pro brankáře nejtěžší. Žádný frmol, žádná akce, jenom nervy na pochodu do posledních vteřin. „Obrovská úleva,“ přikývnul hrdina Ocelářů po vítězství 2:0, o které se trefami v 50. a 60. minutě postarali slovenští reprezentanti Miloš Roman a Viliam Čacho. Pro Mazance to byla třetí nula v sérii.

Nad Českými Budějovicemi jste vedli 3:0 na zápasy, soupeř se dotáhl na 3:3. Jaká to pro vás byla série?

„Výborně jsme ji začali, ale ve třetím zápase jsme začali hrát trošku jiný hokej. Nebo spíš Budějovice. Měly nás trošku přečtené, ale zvládli jsme to. Za stavu 3:0 jsme to chtěli co nejrychleji ukončit a trochu jsme polevili v té naší trpělivosti a houževnatosti, kterou obvykle máme. Budějovice nás měly přečtené, zavíraly nás, vracely nám puky a z čeho nám ujely, to nám tam vždycky spadlo.“

V šestém zápase jste se v bráně protočili s Ondřejem Kacetlem, měl to být impuls?

„Přesně, prohráli jsme dva zápasy v řadě. Nemyslím si, že jsem byl střídaný kvůli výkonu, ale něco se musí změnit. Nejjednodušší je začít od gólmana. Když tam je Káca, který má v play off neskutečnou pověst, tak to dávalo smysl.“

Pomohlo vám i oddechnutí?

„Ano, tlak fyzický i psychický je na gólmana enormní. Není špatně si na jeden zápas vyčistit hlavu.“

Kdy jste se dozvěděl, že na sedmý zápas o všechno do brány půjdete?

„Ve středu.“

Hned čtvrtfinále jste hráli na sedm zápasů, bylo v tom hodně emocí?

„Že jsme vytřískávali emoce, nás podle mého stálo rychlejší postup. Kolikrát jsme právě emoce neudrželi. Ty emoce musí hrát s námi, jinak se střílíme do nohy. Ale každý prohra je ponaučení, z každé si člověk něco vezme.“

Prohrát, tak jste první v historii českého play off, kdo by ztratil vedení 3:0 na zápasy. Počítám, že takhle jste se do historie zapsat nechtěli?

(usměje se) „Zbytečná otázka. Samozřejmě jsme nechtěli být první. Vzpomněl jsem si na to, někdo mi říkal, že bychom dokázali nemožné. Že bychom se zapsali do historie. Uf, je to za námi, buďme rádi.“

Vnímáte, že Třinec, který vyhrál čtyři tituly v řadě, chce vidět každý padnout? Že se na to celá republika v uvozovkách třese?

„Ať se třesou. Doufám, že je přesvědčíme o opaku.“

Na šesté čtvrtfinále jste letěli letadlem, pomohlo vám to?

„Já jsem jel autobusem, letěl jsem jen zpátky. Ale co říkali kluci, tak to byla neskutečná pomoc. Než se trápit pět hodin na sedačce v autobuse, tak pro kluky je to úleva na nohy, na záda. Být za čtyřicet pět minut v Budějovicích. Máme malinko starší tým, takže hlavně starší kluci to ocení.“

Proč jste neletěl?

„Nemám rád proces lítání. Já si vzadu lehnu na pětce v autobuse a mám pohodu. (usmívá se)“

Jel jste autobusem s fanoušky?

„Ne, ne, autobus jel s věcmi.“

V kabině už vás o berlích podporuje zraněný obránce Jakub Jeřábek , je to pro vás vzpruha?

„Veliká! Je to hezký, Kubu máme pořád v hlavách a je nám líto, že nemůže být na ledě s námi. Aspoň, že s námi může být v kabině.“

V semifinále vás čeká Sparta, těžký soupeř i kvůli kratší regeneraci?

„Těžký soupeř, známe ho, dva roky po sobě jsme se Spartou hráli. Víme, co to bude za hokej, mají šikovné hráče. A v jejich aréně bude vedro. (usmívá se) Připravíme se, zkoukneme videa, rozebereme si to. Dnes si užijeme, že jsme postoupili, musíme pročistit hlavu.“

Je podle vás Sparta ještě silnější než před rokem?

„Asi jo. (krčí rameny) Ale v play off už je jedno, co mají za hráče a kolik do toho nasypali. Rozhoduje hlava, srdce. Kdo udrží emoce a kdo do toho dá větší srdce a bojovnost.“

